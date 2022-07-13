İHA'lar tespit etti! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar

,Bilgi \u00fczerine b\u00f6lgede \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131 (\u0130HA) ile yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada, sabah\u0131n erken saatlerinde tekneye binmek \u00fczere olan \u00e7ok say\u0131da g\u00f6\u00e7men tespit edilerek harekete ge\u00e7ildi.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine harekete ge\u00e7en jandarma ekipleri, 21 g\u00f6\u00e7meni daha yakalad\u0131.,Denizde yakalanan g\u00f6\u00e7menler ve \u015f\u00fcphelilerin karaya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 esnada \u0130HA ile yap\u0131lan izleme faaliyeti \u00e7er\u00e7evesinde kara \u00fczerinde bir grup g\u00f6\u00e7menin daha beklemede oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, bir s\u00fcre sonra bekleyen g\u00f6\u00e7menlerden bir k\u0131sm\u0131 gelen minib\u00fcs ve ticari taksiye binerek Ahmetbeyli istikametine ka\u00e7t\u0131. ,Ekiplerin ortak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan tekne yakaland\u0131. Ekipler taraf\u0131ndan teknede 105 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakalan\u0131rken, organizat\u00f6r oldu\u011fu de\u011ferlendirilen 2 \u015f\u00fcpheli C.K. ve A.Y., g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,\u0130HA\u2019lar ile tespit edilen ara\u00e7lar\u0131 s\u0131k\u0131 takibe alan jandarma ekipleri, k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde ara\u00e7lar\u0131 durdurdu. Ara\u00e7larda 17 g\u00f6\u00e7men daha yakalan\u0131rken, minib\u00fcs ve taksi \u015fof\u00f6r\u00fcne ise idari yapt\u0131r\u0131m uyguland\u0131.\r\n\r\n,Jandarma ekiplerince yakalanan 143 g\u00f6\u00e7men i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Geri G\u00f6nderme Merkezine g\u00f6nderilece\u011fi \u00f6\u011frenilirken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan iki \u015f\u00fcpheli C.K. ve A.Y.,'nin jandarmadaki i\u015flemleri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n,Ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7le m\u00fccadele hem karadan hem de havadan devam ederken \u0130HA'lar\u0131n profesyonelli\u011fi bir kez daha g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men ta\u015f\u0131yan teknenin g\u00fczergah\u0131 belirlendikten sonra teknenin koordinasyon bilgileri Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri ile payla\u015f\u0131ld\u0131. ,\u00d6te yandan, g\u00f6\u00e7menlerin topland\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lge \u00e7evresinde arama ve tarama faaliyeti icra eden Jandarma Asayi\u015f Komando Timleri, bir grup g\u00f6\u00e7menin daha arazide sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7mak isteyenler onlarca ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7meni \u0130HA'lar tespit etti. \u0130zmir \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 \u0130stihbarat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, Menderes il\u00e7esi Koru Koyu mevkiinde, 11-12 Temmuz gecesi g\u00f6\u00e7men ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131 bilgisi ald\u0131.