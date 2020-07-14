İHA’nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları

\u0130hlas Haber Ajans\u0131'n\u0131n, 15 Temmuz darbe giri\u015fimi gecesi ya\u015fananlar\u0131 anlatan foto\u011fraflar\u0131 haf\u0131zalardan silinmiyor.,Foto\u011fraflarda, o gece Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 ve 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019nde vatanda\u015flar\u0131n darbeye kar\u015f\u0131 destans\u0131 direni\u015fi yer al\u0131yor.,.,Fethullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (FET\u00d6), 15 Temmuz gecesi kalk\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 hain darbe giri\u015fimini ilk anlar\u0131ndan itibaren takip eden \u0130hlas Haber Ajans\u0131, t\u00fcm d\u00fcnyaya darbenin ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131kla sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,\u0130\u015fte o kareler...,.., O gece t\u00fcm T\u00fcrkiye'de \u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabir ve kameramanlar\u0131, a\u00e7\u0131lan ate\u015fler alt\u0131nda sahada g\u00f6revlerini yerine getirerek, darbe giri\u015fimini ve bu giri\u015fimin ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131kla sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131, vatanda\u015f\u0131n kahramanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fcnya medyas\u0131na servis etti.