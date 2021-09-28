İhbara giden polisler bile şaşırdı... Halı yıkamada iğrenç görünütler!

Avc\u0131lar'da Firuzk\u00f6y'de bulunan hal\u0131 y\u0131kama yeri i\u00e7in yap\u0131lan bir ihbar ekipleri harekete ge\u00e7irdi. ,.,Hal\u0131 y\u0131kama yerinin sahibi T., bayat ekmekleri, tavuk kemiklerini ve etleri \u00c7atalca'daki sahipsiz hayvanlara yem olarak vermek i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri, bu ama\u00e7la bile olsa son derece sa\u011fl\u0131ks\u0131z bir ortamda izinsiz yap\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131, \u00e7ekilmi\u015f k\u0131yma ve di\u011fer malzemelere el konulaca\u011f\u0131n\u0131, i\u015f yerinin tedbir amac\u0131yla m\u00fch\u00fcrlenece\u011fini haz\u0131rlanacak rapora g\u00f6re cezai i\u015flem uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Belediye temizlik i\u015fleri m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden getirilen bir kep\u00e7eye ta\u015f\u0131nan k\u0131yma, kemik ve kuru ekmekler il\u00e7e d\u0131\u015f\u0131ndaki bir arazide kaz\u0131lan bir \u00e7ukura kire\u00e7lenerek g\u00f6m\u00fclmek \u00fczere g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Hal\u0131 y\u0131kama d\u00fckkan\u0131na gelen ekipler M. S. T. isimli hal\u0131c\u0131n\u0131n k\u0131yma \u00e7ekme makinesi ile kurutulmu\u015f ekmek ve 4 kasa tavuk kemikleri, 14 plastik torba k\u0131ymay\u0131 \u00e7ekerek derin dondurucuda sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Mide buland\u0131ran g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., \u0130\u015f yeri i\u00e7in haz\u0131rlanan raporun incelenece\u011fi hijyen olmayan y\u00f6ntemle at\u0131klar\u0131n k\u0131yma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin TL aras\u0131nda para cezas\u0131 uygulanabilece\u011fi belirtildi.