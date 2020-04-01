İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi nedeniyle PTT şubelerinde yoğunluk oluştu

\u0130htiya\u00e7 sahiplerine nakdi destek \u00f6demesi ba\u015flamas\u0131 nedeniyle baz\u0131 PTT \u015fubelerinin \u00f6n\u00fcnde yo\u011funluk olu\u015ftu.,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan ihtiya\u00e7 sahiplerine yap\u0131lacak nakdi destek \u00f6demesi bug\u00fcn ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nDo\u011fum y\u0131l\u0131n\u0131n son rakam\u0131 0 ve 5 olanlara \u00f6demeleri, bug\u00fcn yap\u0131l\u0131rken Ba\u011fc\u0131lar'daki PTT \u015fubesi \u00f6n\u00fcnde de yo\u011funluk meydana geldi.,S\u0131raya giren vatanda\u015flara sosyal mesafeye uyulmas\u0131 konusunda g\u00f6revliler taraf\u0131ndan uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131. \u00d6denekten yararlanacak vatanda\u015flardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n maske ve eldiven takt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Nakdi destekler, do\u011fum y\u0131l\u0131n\u0131n son rakam\u0131 0 ve 5 olanlara bug\u00fcn, 1 ve 6 olanlara yar\u0131n, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da da\u011f\u0131t\u0131lacak.,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan bilgilendirmede, Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131nca, "Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fmay\u0131 Te\u015fvik Kanunu" veya "65 Ya\u015f\u0131n\u0131 Doldurmu\u015f Muhta\u00e7, G\u00fc\u00e7s\u00fcz ve Kimsesiz T\u00fcrk Vatanda\u015flar\u0131na Ayl\u0131k Ba\u011flanmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun" kapsam\u0131nda d\u00fczenli merkezi sosyal yard\u0131m alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik \u0130stikrar Kalkan\u0131 Paketi Destek Program\u0131 kapsam\u0131nda herhangi bir ba\u015fvuruya gerek olmaks\u0131z\u0131n 1000'er lira \u00f6deme yap\u0131laca\u011f\u0131 duyurulmu\u015ftu. ,KAYNAK: AA