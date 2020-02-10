II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi

II. Abd\u00fclhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra s\u00fcrg\u00fcne yolland\u0131. S\u00fcrg\u00fcnden 3 y\u0131l sonra Beylerbeyi Saray\u0131'na getirilen Padi\u015fah \u00f6mr\u00fcn\u00fcn sonuna kadar burada ya\u015fad\u0131. ,1912 y\u0131l\u0131nda saraya getirilen Sultan 2. Abd\u00fclhamid Han alt\u0131 y\u0131l sonra hayat\u0131n\u0131 kaybetti., Abd\u00fclhamid Han'\u0131n hayat\u0131n\u0131n kaybetti\u011fi yatak odas\u0131, \u00e7al\u0131\u015fma odas\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Odan\u0131n Sultan Abd\u00fclhamid Han'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra oldu\u011fu gibi durdu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc., II. Abd\u00fclhamid'in alt\u0131 y\u0131l boyunca hapis hayat\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve vefat etti\u011fi Beylerbeyi Saray\u0131'ndaki odas\u0131 vefat\u0131n\u0131n 102. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,II. Abd\u00fclhamid'in alt\u0131 y\u0131l boyunca hapis hayat\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve vefat\u0131na kadar d\u0131\u015far\u0131ya ad\u0131m atmayarak, hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi Beylerbeyi Saray\u0131'ndaki yatak odas\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015fma odas\u0131 ve banyosu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.