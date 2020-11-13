İki apartman arasına çatıda şeffaf yüzme havuzu

\u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019da iki binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 aras\u0131na \u015feffaf y\u00fczme havuzu yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcnyada ilk olacak \u201cG\u00f6k Havuz\u201d ABD\u2019deki bir firma taraf\u0131ndan in\u015fa edildi.\r\n\r\n,Akvaryum tarz\u0131 havuz, 7,600 km uzakta Colorado\u2019dan getirildi ve iki ay \u00f6nce vin\u00e7lerle iki apartman\u0131n \u00e7at\u0131lar\u0131 aras\u0131na yerle\u015ftirildi.\r\n\r\n,Tamamland\u0131\u011f\u0131nda havuzu kullananlar, Londra\u2019n\u0131n merkezinde Nine Elms manzaras\u0131 e\u015fli\u011finde y\u00fczme keyfini ya\u015fayacaklar.\r\n\r\n\r\nYeni ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finin yak\u0131n\u0131ndaki havuzda ayr\u0131ca spa merkezi, bar ve sera da bulunacak.\r\n\r\n,Toplam maliyeti 1 milyon sterlin (10 milyon TL) olan projede y\u00fczme havuzunun pay\u0131n\u0131n ne kadar oldu\u011fu a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\n,25 metre uzunlu\u011fundaki havuz, 148.000 litre suyla doldurulacak. Y\u00fczme havuzunun bu yaza haz\u0131r olmas\u0131 bekleniyor.