İki aydır kan ağlıyor! Çare bulamadılar

Irak\u2019\u0131n Duhok kentine ba\u011fl\u0131 Berdere\u015f il\u00e7esinde ya\u015fayan 23 ya\u015f\u0131ndaki Mahmud Beh\u00e7et, iki ay \u00f6nce nadir rastlanan g\u00f6z ve kulak kanamas\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131na yakaland\u0131.\r\n\r\n,Hastal\u0131\u011f\u0131yla ilgili konu\u015fan Beh\u00e7et, son iki ayd\u0131r g\u00f6zya\u015f\u0131 yerine kan a\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kula\u011f\u0131ndan da bilinmeyen bir nedenle kan geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00dclkedeki bir\u00e7ok hastaneye tedavi umuduyla ba\u015fvurdu\u011funu dile getiren Beh\u00e7et, ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131:\r\n\r\n\r\n\r\n"\u0130ki ayd\u0131r g\u00f6z ve kula\u011f\u0131mda kanama oluyor ancak hi\u00e7bir kesik yara izi yok. Hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131\u011f\u0131m g\u00fcnden itibaren Duhok ve Musul kentlerinde ba\u015fvurdu\u011fum doktorlar \u00e7are bulamad\u0131. \u015eu anda hastal\u0131\u011f\u0131m giderek art\u0131yor. Kan a\u011flad\u0131\u011f\u0131m zaman derim kendili\u011finden hareket ediyor. Ne beni muayene eden doktorlar ne de ben hastal\u0131\u011f\u0131m\u0131n ne oldu\u011funu biliyoruz.",Beh\u00e7et\u2019in amcas\u0131 Emcet Abdurrahman da ye\u011feninin hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, "Beh\u00e7et kan a\u011flad\u0131\u011f\u0131 zaman kendinden ge\u00e7iyor" dedi.\r\n\r\n,T\u00dcRK\u0130YE'YE YARDIM \u00c7A\u011eRISI\r\nKan a\u011flayan Beh\u00e7et\u2019in a\u011fabeyi Azad Beh\u00e7et de karde\u015finin tedavi edilmesi i\u00e7in yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\nA\u011fabey Beh\u00e7et, "Bu hastal\u0131\u011fa o kadar az rastlan\u0131yor ki buradaki doktorlar bile \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor ve ne oldu\u011funu bilmiyor. \u015eu ana kadar 50 kez muayene oldu. Irak K\u00fcrt B\u00f6lgesel Y\u00f6netimi h\u00fck\u00fcmeti ile T\u00fcrkiye h\u00fck\u00fcmetinden karde\u015fimin hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n te\u015fhisi ve tedavi alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 konusunda yard\u0131m etmesini istiyoruz" diyerek yard\u0131m talebinde bulundu