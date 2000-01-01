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Euro 2016
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Ramazan
İki gün önce anne olan ünlü isim evladını kaybetti!
İkinci çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşıyordu, iki gün sonra acı haberi böyle duyurdu.
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