İki ili bu mağara ayırıyor! Bir ucu Eskişehir'e diğer ucu Bolu'ya çıkıyor

Eski\u015fehir ile Bolu s\u0131n\u0131r\u0131nda bulunan 450 metre uzunlu\u011fundaki D\u00fcden Ma\u011faras\u0131\u2019n\u0131n bir ucu Eski\u015fehir\u2019e di\u011fer ucu Bolu\u2019ya \u00e7\u0131k\u0131yor.,Yakla\u015f\u0131k 100 metre y\u00fcksekli\u011findeki bir da\u011f\u0131n i\u00e7inde yer alan D\u00fcden Ma\u011faras\u0131\u2019n\u0131n giri\u015fi, Eski\u015fehir\u2019in Sar\u0131cakaya il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Beyyayla Mahallesinde bulunuyor. Bin 300 rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgedeki bu ma\u011fara, Eski\u015fehir ile Bolu\u2019yu birbirine ba\u011fl\u0131yor. ,450 metre uzunlu\u011funda ve ortalama 10 metre boyunda olan \u00e7ift katl\u0131 ma\u011faraya Eski\u015fehir\u2019den giren Bolu\u2019dan, Bolu\u2019dan giren de Eski\u015fehir\u2019den \u00e7\u0131k\u0131yor. Ayr\u0131ca \u0130\u00e7 Anadolu B\u00f6lgesi ile Karadeniz B\u00f6lgesi\u2019ni de ay\u0131ran do\u011fal g\u00fczelli\u011fin i\u00e7inden akarsu da ge\u00e7iyor. \u0130lkbahar aylar\u0131nda artan su seviyesi yaz aylar\u0131nda ise d\u00fc\u015f\u00fcyor.,B\u00f6lgeyi avucunun i\u00e7i gibi bilen Fehmi Ulu konuyla ilgili olarak D\u00fcden\u2019i gezmeye gelenleri s\u0131k s\u0131k kar\u015f\u0131ya ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi. Ulu, "D\u00fcden; kire\u00e7 ta\u015f\u0131, mermer, likit ve sark\u0131tlardan olu\u015fan do\u011fal bir ma\u011farad\u0131r. Gezmeye gelenleri, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmak isteyenleri ma\u011farada gezdirdim. Buran\u0131n uzunlu\u011fu 450 metre ve i\u00e7inden su ge\u00e7iyor.,Ma\u011faran\u0131n i\u00e7indeki su seviyesi ilkbaharda y\u00fcksek oluyor. Bu aylarda ise ayaklar \u0131slanmadan da\u011f\u0131n di\u011fer taraf\u0131na ge\u00e7ilebilir. Buras\u0131 son s\u0131n\u0131r, da\u011f\u0131n di\u011fer taraf\u0131 Bolu oluyor. D\u00fcden Ma\u011faras\u0131n\u0131n giri\u015f yeri Eski\u015fehir s\u0131n\u0131r\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yeri Bolu s\u0131n\u0131r\u0131 oluyor. Yani da\u011f\u0131n arkas\u0131 Bolu taraf\u0131 oluyor" diye konu\u015ftu.,Kavurucu s\u0131cakl\u0131\u011fa ra\u011fmen adeta do\u011fal bir klimay\u0131 and\u0131ran D\u00fcden Ma\u011faras\u0131\u2019n\u0131n turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyen Ulu, "Buran\u0131n \u0131\u015f\u0131kland\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in gerekli m\u00fcracaatlar yap\u0131ld\u0131 ama ne hikmetse de\u011ferlendirmeye al\u0131nmad\u0131., B\u00f6lgede muazzam bir mesire alan\u0131 da var. Buraya piknik yapmaya ve bu do\u011fa g\u00fczelli\u011fini seyretmeye gelen \u00e7ok oluyor" dedi.,KAYNAK: \u0130HA