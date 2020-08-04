İki ili bu mağara ayırıyor! Bir ucu Eskişehir'e diğer ucu Bolu'ya çıkıyor

Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası’nın bir ucu Eskişehir’e diğer ucu Bolu’ya çıkıyor.