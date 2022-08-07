İki kolu ve bir bacağı yok ama yaptıkları ile hayrete düşürüyor

1999 depreminde sonra yeni aray\u0131\u015fa giren Sebahattin Genli, evinin \u00e7at\u0131s\u0131nda maket evler yapmaya ba\u015flad\u0131. Sebahattin Genli, b\u00fcy\u00fck gayreti ve \u00e7abalar\u0131yla 36 sene boyunca 10 bini a\u015fk\u0131n maket ev yaparak satt\u0131. G\u00f6renlere hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrecek becerisiyle b\u00fcy\u00fck takdir toplayan Genli, k\u00fcst\u00fc\u011f\u00fc m\u00fczi\u011fe ayr\u0131 bir \u00f6zlem duyuyor. Baterisinden bahsederken "eski sevgilim" diye hitap eden Genli'nin tek iste\u011fi Haluk Levent'le sahne almak.,1999 depreminin ard\u0131ndan maket evler yapmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Genli, "1999 depreminden sonra \u00e7ad\u0131rdan \u00e7ok s\u0131k\u0131ld\u0131m ve korkular\u0131m\u0131 yenme ama\u00e7l\u0131 b\u00f6yle bir i\u015fe koyuldum. \u0130nsanlar\u0131n g\u00f6z\u00fcne, ruhuna ve duygular\u0131na hitap etmeye rehber oldum fakat onlar bana rehber olmad\u0131. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131 hissetti\u011fim bir \u015fey de ba\u015far\u0131l\u0131 oldum. Maket evleri 36 y\u0131ld\u0131r yap\u0131yorum. \u015eu ana kadar 10 bine yak\u0131n \u00fcr\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kard\u0131m. Beni buraya getiren h\u0131rst\u0131r ve hayata kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131md\u0131r. Hayattan zevk almay\u0131 bilin, ben \u00f6yle yap\u0131yorum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bateri benim eski sevgilim. Ben \u00e7ok g\u00fczel \u015feyler ba\u015fard\u0131m. Engelli olu\u015fumu hi\u00e7bir zaman kabul etmedim \u00e7\u00fcnk\u00fc engelli insan \u00e7al\u0131\u015fmayan, \u00fcretmeyen ki\u015fidir, ben hep \u00fcrettim. Bende \u015fekil de\u011fi\u015fikli\u011fi var ama ruh de\u011fi\u015fikli\u011fi yok. Engel kafalardad\u0131r, bedende de\u011fil" dedi.\r\n\r\n,Belli bir s\u00fcreden sonra bongo ald\u0131m ve d\u00fc\u011f\u00fcnlerde, cemiyetlerde bulunmaya ba\u015flad\u0131m. Bu yetmedi bateri ald\u0131m. 25 senelik m\u00fczik hayat\u0131m\u0131 noktalad\u0131m. \u0130lk olarak Mesut Yar\u2019\u0131n program\u0131nda bongo \u00e7ald\u0131m. 1980 senesinde bir teklifle yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131k ve Erkan Ocakl\u0131\u2019ya sahnede e\u015flik ettim. 10 sene \u00f6nce m\u00fczi\u011fi b\u0131rakt\u0131m ama i\u00e7imde hala \u00f6yle bir a\u015fk var ki, bana bir podyum verseler yine ba\u015flar\u0131m. Sahnede bateri g\u00f6r\u00fcnce duygusalla\u015f\u0131yorum.,Bir g\u00fcn umutlar\u0131ma erece\u011fim, Haluk Levent\u2019in bu i\u015fe el ataca\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok \u00e7ok iyi biliyorum. Bana Haluk Levent laz\u0131m, benim favorim Haluk Levent" \u015feklinde konu\u015ftu.,Hayat hikayesini anlatan Sebahattin Genli, "Hen\u00fcz 14 ya\u015f\u0131ndayken, 1974 senesinde y\u00fcksek gerilim hatt\u0131na kap\u0131larak iki kol ve bir bacaktan oldum. 'Hep yatmakla olmaz' dedim ve iyile\u015fme s\u00fcrecimden sonra baget ald\u0131m ve onlar\u0131 kollar\u0131ma bantlad\u0131k. Evdeki tencere ve s\u00fcrahilerle m\u00fczik aleti olu\u015fturdum.,Kocaeli'nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde ya\u015fayan 61 ya\u015f\u0131ndaki Sebahattin Genli, azmiyle herkese \u00f6rnek oluyor. 14 ya\u015f\u0131ndayken elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131lmas\u0131 sebebiyle iki kolunu ve bir baca\u011f\u0131n\u0131 kaybeden Genli, umudunu asla kaybetmedi. ,M\u00fczi\u011fe olan a\u015fk\u0131n\u0131n bitmedi\u011fini s\u00f6yleyen Genli, "Bana f\u0131rsat verilse m\u00fczi\u011fe geri d\u00f6nmek isterim, ortal\u0131\u011f\u0131 y\u0131kar\u0131m. Ruhumda o kadar g\u00fczel bir m\u00fczik ruhu var ki, benim z\u0131mparam bile tak\u0131r tak\u0131r ediyor.,M\u00fczi\u011fe sar\u0131lan Genli, ilk olarak bongo ard\u0131ndan bateri alarak hem televizyon programlar\u0131nda hem de yurt d\u0131\u015f\u0131nda m\u00fczikle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti. Yeteri deste\u011fi alamayan Genli, 27 senelik m\u00fczik hayat\u0131na son verdi. ,M\u00fczi\u011fi b\u0131rakmam\u0131n sebebi yeteri, deste\u011fi alamam\u0131\u015f olmamd\u0131r. \u0130nsanlar beni g\u00f6rmeyince kendimi at\u00f6lyeye kapad\u0131m.,Ya\u015fl\u0131 adam iki kolunu birden ve bacaklar\u0131n\u0131 kaybetti ama ne umudunu ne de azmini kaybetti. \u00d6yle ki yapt\u0131klar\u0131 ile g\u00f6renlere ilham ve azim kayna\u011f\u0131 oluyor.