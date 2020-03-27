İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında korkutan artış

\u0130ran'da son 24 saatte yeni tip koronavir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 144 ki\u015fi artarak, 2 bin 378'e y\u00fckseldi.,\u0130spanya'da ise hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 d\u00fcne g\u00f6re 769 artarak 4 bin 858'e \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130ran Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kiyanu\u015f Cihanpur, devlet televizyonunda yay\u0131mlanan a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle \u00fclke genelinde 144 ki\u015finin daha ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini duyurdu.,B\u00f6ylece koronavir\u00fcs kaynakl\u0131 can kayb\u0131n\u0131n 2 bin 378'e \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Cihanpur, vaka say\u0131s\u0131n\u0131n da 2 bin 926 artarak 32 bin 332'ye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,Bu say\u0131 \u0130ran'da bug\u00fcne kadar bir g\u00fcnde tespit edilen en y\u00fcksek vaka say\u0131s\u0131 oldu.,D\u00fcnden bu yana 676 ki\u015finin daha iyile\u015ferek hastanelerden taburcu edildi\u011fini aktaran Cihanpur, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fan toplam ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131n ise 11 bin 133 oldu\u011funu ifade etti.,Cihanpur, 5 Mart'ta ba\u015flat\u0131lan Koronayla Ulusal M\u00fccadele Seferberli\u011fi kapsam\u0131nda sa\u011fl\u0131k taramas\u0131ndan ge\u00e7en ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131n da 50 milyonu a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,\u0130talya, \u0130spanya ve hastal\u0131\u011f\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00c7in'in ard\u0131ndan en \u00e7ok can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u0130ran'da, vir\u00fcs ilk kez 19 \u015eubat'ta Kum kentinde tespit edilmi\u015f, ard\u0131ndan t\u00fcm eyaletlere yay\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\u0130ran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal M\u00fccadele Seferberli\u011fi" ad\u0131 verilen plan kapsam\u0131nda vir\u00fcs\u00fcn en \u00e7ok g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc eyaletler ba\u015fta olmak \u00fczere \u00fclke genelinde 300 bin ki\u015filik ekiplerle sa\u011fl\u0131k taramas\u0131na ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,\u0130spanya'da Kovid-19 salg\u0131n\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 d\u00fcne g\u00f6re 769 artarak 4 bin 858'e \u00e7\u0131kt\u0131.,KAYNAK: AA