İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor

T\u00fcrkiye'de son d\u00f6nemde en \u00e7ok tart\u0131\u015f\u0131lan konu \u00d6TV art\u0131\u015f\u0131 ile birlikte ikinci el fiyatlar\u0131 da artt\u0131. Galericiler ise ikinci el ara\u00e7 fiyatlar\u0131n\u0131n 10 g\u00fcne kadar yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ece\u011fini tahmin ediyor.,\u00c7in\u2019in Wuhan kasabas\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan koronavir\u00fcs olarak bilinen Covid-19 otomobil piyasas\u0131na da damga vurdu. Covid-19 t\u00fcm sekt\u00f6rlerde oldu\u011fu gibi otomobil piyasas\u0131n\u0131 da olumsuz etkilemeye devam ediyor., Uzun s\u00fcredir y\u00fckseli\u015fte olan ikinci el ara\u00e7 fiyatlar\u0131 da \u00d6TV d\u00fczenlemesi ile yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti. Bayilerde 400 bin liral\u0131k s\u0131f\u0131r otomobilin liste fiyat\u0131 ise 500 bin liraya kadar artt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,10 g\u00fcne kadar ikinci el ara\u00e7 fiyatlar\u0131na yeniden y\u00fckseli\u015f beklediklerini belirten galerici Mustafa \u00dczer, \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde 1 hafta 10 g\u00fcne kadar ara\u00e7 fiyatlar\u0131nda y\u00fckseli\u015f bekliyoruz. S\u0131f\u0131rlarda bayiler 400 bin liral\u0131k araca 500 bin lira yazd\u0131lar liste fiyat\u0131na ama bu ikinci ele daha yans\u0131mad\u0131. \u015e\u00f6yle bir ger\u00e7ek var fiyatlar y\u00fckseldi\u201d dedi.,\u0130kinci el ara\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131nda f\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131k yapmaya \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n da oldu\u011funu dile getiren \u00dczer, \u201cNormal satmak i\u00e7in acil ihtiyac\u0131 olan var. Ama \u015f\u00f6yle de bak\u0131yoruz y\u00fczde 70 herkes araba satmaya ba\u015flad\u0131. Satan almaya ba\u015fl\u0131yor. B\u00f6yle bir ek kazan\u00e7 sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015fan \u00e7ok fazla.,Bu araba fiyatlar\u0131 niye \u00e7\u0131kt\u0131? Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan araba gelmedi\u011fi i\u00e7in. \u00dclkemizde olan araba say\u0131s\u0131 belli fabrikalar \u00fcretim yapm\u0131yor. Araba da herkesin bir ihtiyac\u0131. S\u0131f\u0131r yok zaten adam gidiyor 6 ay zaman veriyorlar. Bayilerde s\u0131f\u0131r araba yok. O y\u00fczden d\u00fc\u015fece\u011fini hi\u00e7 zannetmiyorum talebimiz \u00e7ok fazla\u201d diye konu\u015ftu.,Araba fiyatlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesini beklemediklerini anlatan \u00dczer, \u201cD\u0131\u015far\u0131dan gemilerle arabalara gelene kadar biz d\u00fc\u015fme \u015fans\u0131 beklemiyoruz. Fiyatlar \u00e7\u0131k\u0131yor. Herkes galeriden almama derdinde biniciden alma derdinde.,KAYNAK: \u0130HA,\u0130kinci el ara\u00e7 alacaklar dikkat! Yeniden zam kap\u0131da! \u0130\u015fte detaylar...,Binici dedi\u011finiz insanlar\u0131n y\u00fczde 80\u2019i bu ticareti yap\u0131yor. Bizler yasal yap\u0131yoruz. Garanti kapsam\u0131nday\u0131z. Bir sorun olursa satt\u0131\u011f\u0131n\u0131z arabada bir \u015fey olursa biz buraday\u0131z. D\u0131\u015far\u0131dan ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z insanlar sizi ertesi g\u00fcn tan\u0131mazlar. Arabalar\u0131 galericiden almaya \u00f6zen g\u00f6sterelim. Herkes bu mesle\u011fi yapman\u0131n derdinde herkes mesle\u011fini yaps\u0131n. Satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z her arabaya garanti veririm\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.