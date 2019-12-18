İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Akıl almaz yöntem

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile birlikte 6 ay içerisinde gerçekleşen indirim tutarı 1200 puanı bulurken, faizlerde yaşanan bu büyük düşüş taşıt tarafına da ciddi anlamda nefes aldırmaya başladı. Kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle sıfır araç pazarında kasımda 58 bin adetlik satışla bu yılın rekoru kırıldı. Ancak otomobil tarafındaki asıl hareketlilik sıfır araç fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş sonrası ikinci el tarafına yansıdı.