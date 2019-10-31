İkinci el otomobilde hileye dikkat! Nasıl önlem alınır?

Kur ve yeni model etkisiyle son aylarda y\u00fckselen otomobil fiyatlar\u0131 nedeniyle vatanda\u015f\u0131n ikinci ele y\u00f6nelik talebinde de art\u0131\u015f var.,S\u0131f\u0131r otomobil ve hafif ticari ara\u00e7 pazar\u0131 ilk 9 ayda bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 39.3 azal\u0131rken, ikinci el ara\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131 y\u00fczde 0.4 artt\u0131. ,Otomotiv Distrib\u00fct\u00f6rleri Derne\u011fi\u2019nin (ODD) verilerine g\u00f6re; ikinci el otomotiv online pazar\u0131nda ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ilk 9 ay\u0131nda 1 milyon 262 bin 690 ara\u00e7 sat\u0131l\u0131rken, bu y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6neminde 1 milyon 268 bin 200 sat\u0131\u015f oldu.,\u0130kinci el piyasas\u0131ndaki bu hareketlilik doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n da i\u015ftah\u0131n\u0131 kabart\u0131yor. \u00d6zellikle internetten ilanla sat\u0131\u015flara dikkat etmek gerekiyor. \u00dcstelik trafikte 500 bine yak\u0131n pert ara\u00e7 dola\u015f\u0131yor. Bunlardan birini size satmak isteyebilirler. Aman dikkat!,NASIL \u00d6NLEM ALINIR?,\u2718 Plakas\u0131 kapal\u0131 ve piyasa de\u011ferinin alt\u0131nda sat\u0131lan ara\u00e7lara \u015f\u00fcpheyle yakla\u015f\u0131n.,\u2718 Arac\u0131 devrederken para havale ile gelecekse havalenin arac\u0131 sat\u0131n alan ki\u015finin hesab\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na \u00f6zellikle dikkat edin.\r\n,\u2718 Paray\u0131 g\u00f6nderen \u2018\u0130\u015fim \u00e7\u0131kt\u0131\u2019, \u2018Cenazem var\u2019 bahanesiyle arac\u0131 ba\u015fkas\u0131na devretmenizi isterse uzak durun.,\u2718 Arac\u0131 mutlaka yetkili belgesi olan ekspertize g\u00f6t\u00fcr\u00fcn. \u0130kna olmazsan\u0131z ikinci bir ekspere g\u00f6sterin.,\u2718 Arac\u0131n tramer kayd\u0131n\u0131 da sorgulat\u0131n.,\u2718 Notersiz sat\u0131\u015f yapmay\u0131n, kafan\u0131za tak\u0131lan sorular\u0131 noter g\u00f6revlisine sorun.,\u2718 Ara\u00e7 bedelini almadan noter g\u00f6revlisine bedeli ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 beyan etmeyin.,\u2718 Anlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131z konuyu noter g\u00f6revlisine mutlaka sorun. Neye imza att\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bilin.,\u2718 E\u011fer ara\u00e7 nakit paraya sat\u0131l\u0131yorsa, arac\u0131n sat\u0131\u015f bedeli noterde katibin \u00f6n\u00fcnde say\u0131larak al\u0131nabilir.,\u2718 Noter sat\u0131\u015f belgesi, ara\u00e7 ekspertiz belgesi benzeri evraklar\u0131 saklay\u0131n.,\u2718 Arac\u0131n\u0131z\u0131 satarken yan\u0131n\u0131zda birisi olsun. \u015e\u00fcpheli i\u015flemlerde konu yarg\u0131ya intikal ederse \u015fahitle ispat gerekebilir.\r\n,\u2718 Arac\u0131n\u0131z\u0131 test etmek isteyen ki\u015filer sizi zorla indirip arac\u0131n\u0131z\u0131 gasp etmeye \u00e7al\u0131\u015fabilir, tedbirli olun.,\u2718 \u0130nternetteki \u2018acil ihtiya\u00e7tan sat\u0131l\u0131k\u2019 ilanlar\u0131na ve piyasa de\u011ferinin alt\u0131nda sat\u0131lan ara\u00e7lara \u015f\u00fcpheyle yakla\u015f\u0131n.,\u2718 Arac\u0131 g\u00f6rmeden, test etmeden ve ekspere sokmadan kapora vermeyin. (Posta)