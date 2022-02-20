İkizlerle evlenen ikizler kuzen değil adeta kardeş doğurdu

Tek yumurta ikizi erkek kardeşlerle evlenen tek yumurta ikizi kız kardeşler birkaç ay arayla doğum yaptı. Çocukları görenler ise benzerlikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.