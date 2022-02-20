İkizlerle evlenen ikizler kuzen değil adeta kardeş doğurdu

"Hayat\u0131m\u0131zdaki bir\u00e7ok d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131n\u0131, do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc ve mezuniyeti birlikte ge\u00e7irdik" diyen \u00e7iftler, "Hamilelik bir sonraki b\u00fcy\u00fck etkinlik. Bunu birlikte ya\u015famay\u0131 \u00e7ok istiyoruz" ifadelerini kullanm\u0131\u015flard\u0131.,130 B\u0130N TAK\u0130P\u00c7\u0130LER\u0130 VAR\r\n\r\nOrtak Instagram hesab\u0131nda payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflar, \u00e7ocuklar\u0131n birbirine fazlas\u0131yla benzedi\u011fini g\u00f6steriyor. Aileler bunu \u00e7ocuklar\u0131n "kuzen, genetik karde\u015f ve d\u00f6rtl\u00fc ikiz" oldu\u011funu s\u00f6yleyerek a\u00e7\u0131kl\u0131yor.,ABD'de d\u00fczenlenen ikizler festivalinde Josh ve Jeremy ile tan\u0131\u015fan Brittany ve Briana'n\u0131n hikayesi 2017 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131. S\u00fcreci ilgin\u00e7 k\u0131lan ise iki taraf\u0131n da tek yumurta ikizi olmas\u0131 oldu.,Brittany ve Josh ile Briana ve Jeremy, A\u011fustos 2018'de d\u00fczenlenen \u00e7ifte d\u00fc\u011f\u00fcnle d\u00fcnyaevine girdi. \u00c7iftler, ayn\u0131 d\u00f6nemde bebek sahibi olmak istediklerini belirttiler.,Foto\u011fraflara yorum atan bir sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131, "Bu aile bir DNA testi yapt\u0131rsa bebeklerin kuzen de\u011fil karde\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcr" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u00c7iftin ortak kulland\u0131\u011f\u0131 Instagram hesab\u0131n\u0131n (salyerstwins) yakla\u015f\u0131k 130 bin takip\u00e7isi var.,Josh, o\u011flan \u00e7ocuklar\u0131 Jett Salyers'\u0131n d\u00fcnyaya g\u00f6zlerini a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 Ocak 2021'de bildirdi. Di\u011fer \u00e7iftin o\u011flanlar\u0131 Jax Salyers ise Nisan 2021'de do\u011fdu.,Tek yumurta ikizi erkek karde\u015flerle evlenen tek yumurta ikizi k\u0131z karde\u015fler birka\u00e7 ay arayla do\u011fum yapt\u0131. \u00c7ocuklar\u0131 g\u00f6renler ise benzerlikleri kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyor.