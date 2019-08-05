İkramiyeden onlar da yararlanacak

Yakla\u015f\u0131k 12.1 milyon ki\u015fi i\u00e7in bayram ikramiyesi haftas\u0131na girildi. SSK emeklileri 8, Ba\u011f-Kur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri ise 9 A\u011fustos'ta Kurban Bayram\u0131 ikramiyelerini alacak.\r\n,T\u00fcm emeklilere biner lira verilirken, bu \u00f6demeden yeni emekliler de yararlanacak. Emekli ayl\u0131\u011f\u0131 8-9 A\u011fustos'a kadar ba\u011flananlar, biner lira ikramiyeyi hesab\u0131nda g\u00f6recek.\r\n,Ayn\u0131 \u015fekilde bu tarihe kadar \u00f6l\u00fcm ya da s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik \u00f6dene\u011fi ba\u011flananlar da ikramiyeyi alabilecek.\r\n,Ancak onlara yap\u0131lacak \u00f6deme, \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ya da s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik ayl\u0131\u011f\u0131 oran\u0131na g\u00f6re hesaplanacak.\r\nAyl\u0131\u011f\u0131 bu tarihten sonra ba\u011flananlar ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131ldan itibaren bayram ikramiyesi alacak.\r\n,Yeni emekliler ilk bayram ikramiyesine kavu\u015furken, bin liraya varan promosyon f\u0131rsat\u0131ndan da yararlanabilecek.\r\nBankaya 'Maa\u015f\u0131m\u0131 3 y\u0131l boyunca sizden alaca\u011f\u0131m' taahh\u00fcd\u00fcn\u00fc veren yeni emekli, hemen promosyon \u00f6demesi alabilecek.\r\n,3 y\u0131ll\u0131k d\u00f6nem i\u00e7in maa\u015fa g\u00f6re 300, 375, 450 lira taban tutar\u0131n belirlendi\u011fi promosyonun son d\u00f6nemde bin liraya kadar \u00e7\u0131kmas\u0131 da emekliler i\u00e7in \u00f6nemli bir imkan sa\u011flam\u0131\u015f durumda.\r\nEmekliler, kampanyalar\u0131 inceleyip se\u00e7imini yapacak. Baz\u0131 bankalar, bin liraya varan promosyon \u00f6d\u00fcyor.\r\n,Ayr\u0131ca emekli m\u00fc\u015fteri getirenlere kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 her emekli i\u00e7in 100-125 lira verenler de var.\r\n,Promosyon uygulamas\u0131 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda bankadan \u00f6deme alanlar\u0131n 3 y\u0131ll\u0131k s\u00fcresi 2020'de bitiyor.\r\n,Banka promosyonlar\u0131 Mart 2017'de ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\nBu tarihte ba\u015fvurup 3 y\u0131ll\u0131k promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. (Takvim)