İl il kurbanlık fiyatları belli oldu | Küçükbaş fiyatları 2500 TL'den, büyükbaş fiyatları 30 bin TL'den başlıyor...

'Kurbanlık fiyatları ne kadar' sorusu, 9-12 Temmuz arası eda edilecek olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bayrama sayılı gün kalmışken memleketinde veya oturduğu ilde kurban kesmek isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterirken, besiciler hem artan yem fiyatlarından hem de zorlaşan şartlardan şikayetçi.