İlanları gören şoke oldu! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

\u0130kinci el piyasas\u0131nda fiyatlar\u0131n artmas\u0131yla birlikte f\u0131rsat\u00e7\u0131lara g\u00fcn do\u011fdu. ,\u0130kinci el ara\u00e7lar\u0131n sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 internet sitesini ziyaret eden vatanda\u015flar, 20 ya\u015f\u0131ndas\u0131n \u00fczerindeki ara\u00e7lara s\u0131f\u0131r otomobil fiyat\u0131 yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce tepki g\u00f6sterdi. ,Ku\u015f serisi diye tabir edilen 20 ya\u015f \u00fczerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla sat\u0131\u015fa sunuldu.\r\n,\u0130nternetten sat\u0131lan ara\u00e7lar\u0131n fiyatlar\u0131 art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Bursa Oto Galericiler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hakan Yan\u0131k, "Vatanda\u015flar internetteki fiyatlara bak\u0131p ara\u00e7 alamaya kalkmas\u0131nlar. Galericilere ve araba pazarlar\u0131na gitsinler., \u0130nternetteki fiyatlar sun'i. B\u00fct\u00fcn fiyatlar\u0131n artmas\u0131na sebebiyet veriyorlar. Be\u011fenmedi\u011fin ser\u00e7e serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. ,B\u00f6yle giderse ara\u00e7 fiyatlar\u0131nda art\u0131\u015f devam eder. Bu meseleyi halletmemiz laz\u0131m. \u00c7\u00f6zmek i\u00e7in de mill\u00ee bir duru\u015f sergilemek laz\u0131m. T\u00fcrkiye\u2019de dolar bu kadar artmad\u0131. Son 8 ayd\u0131r fiyatlar y\u00fczde y\u00fcz art\u0131\u015f g\u00f6sterdi" dedi.