İlçe beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı!

Denizli\u2019nin \u00c7ameli il\u00e7esinde d\u00fcn gece ba\u015flayan ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 santimetreye yakla\u015ft\u0131.,Denizli\u2019nin en y\u00fcksek il\u00e7elerinden birisi olan ve 1350 metrelik rak\u0131ma sahip olan \u00c7ameli il\u00e7esinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 10 cm\u2019yi buldu. , Kar nedeniyle il\u00e7e geneli adeta beyaz \u00f6rt\u00fcye b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na en fazla sevinenler ise her zaman oldu\u011fu gibi \u00e7ocuklar oldu. ,Kar nedeniyle il\u00e7edeki baz\u0131 yollarda trafikte s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fan\u0131rken, karayollar\u0131 ve belediye ekipleri ise kar k\u00fcreme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131.,Kar\u0131n keyfini \u00e7\u0131karan \u00e7ocuklar ise bol bol kar topu oynay\u0131p, kardan adam yapt\u0131lar. (\u0130HA),\u0130l\u00e7e beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc, kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 santimetreye yakla\u015ft\u0131!