Ilgaz Dağı beyaz gelinliğini giydi! Muhteşem görüntüler

T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli k\u0131\u015f turizm merkezlerinden olan Ilgaz Da\u011f\u0131'nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,K\u0131\u015f sporlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra da\u011f y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc, kros, da\u011f bisikleti, kamp\u00e7\u0131l\u0131k, izcilik, karavan turizmi, da\u011fc\u0131l\u0131k gibi etkinliklere de ev sahipli\u011fi yapan \u00c7ank\u0131r\u0131\u2019n\u0131n Ilgaz Da\u011f\u0131, beyaz gelinli\u011fini giydi. ,Y\u0131ld\u0131ztepe Kayak Merkezi'nde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 40 santimetreyi a\u015farken, b\u00f6lge tamamen beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Ilgaz Da\u011flar\u0131'nda bulunan sar\u0131\u00e7am, kara\u00e7am ve k\u00f6knar\u0131n hakim oldu\u011fu a\u011fa\u00e7 t\u00fcrleri tamamen kar ile kapland\u0131. ,Do\u011fal g\u00fczellikleriyle T\u00fcrkiye\u2019de yerli ve yabanc\u0131 ziyaret\u00e7ilerin u\u011frak noktalar\u0131ndan biri haline gelen Ilgaz Da\u011f\u0131'ndaki kayak merkezinde 4 bin 500 metre ye\u015fil, 2 bin 400 metre siyah pist, 900 metre de ye\u015fil-mavi pistler yer al\u0131yor., B\u00f6lgede bulunan telesiyeji kullanarak zirveye \u00e7\u0131kanlar, do\u011fa ve kar\u0131n sundu\u011fu benzersiz do\u011fa tablosunun keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yor.,KAYNAK: \u0130HA,K\u0131\u015f turizminin \u00f6nemli merkezlerinden olan Ilgaz\u2019da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 ortaya renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131.