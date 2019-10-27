İlginç gelin konvoyu! Gören bir daha bakıyor

Bursa\u2019da bisiklet tutkunu \u00e7ift gelin arabas\u0131 olarak bisikleti se\u00e7ince ortaya ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131. Merakl\u0131 bak\u0131\u015flar nedeniyle trafi\u011fin kilitlenmesine neden olan gelin konvoyu, yakla\u015f\u0131k 5 saatte ula\u015facaklar\u0131 Bilecik\u2019e hareket etti.\r\n,Bilecik\u2019te ya\u015fayan Volkan G\u00fcr (33) ile Bursa\u2019da ya\u015fayan Rabia G\u00fcr (31), ge\u00e7en y\u0131l \u2018El ele elden ele 81 ile\u2019 slogan\u0131yla y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u2018T\u00fcrk Kad\u0131n\u0131n\u0131n Zaferi Bisiklet Turu Projesi\u2019 kapsam\u0131nda tan\u0131\u015ft\u0131. ,Rabia\u2019n\u0131n Volkan G\u00fcr\u2019\u00fcn \u015fehrine bayra\u011f\u0131 teslim etmesiyle tan\u0131\u015fan \u00e7ift, daha sonra farkl\u0131 organizasyonlarda birlikteliklerini peki\u015ftirdi. Ard\u0131ndan \u00e7ift evlenmeye karar verdi. ,Bursa\u2019da d\u00fcnyaevine giren \u00e7iftin nikah\u0131n\u0131 Nil\u00fcfer Belediye Ba\u015fkan\u0131 Turgay Erdem k\u0131yarken, eski Nil\u00fcfer Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Bozbey ise \u015fahitlik yapt\u0131. ,Nikah t\u00f6reni ve k\u0131nan\u0131n ard\u0131ndan gece \u015fehir turu atan \u00e7ift, sabah saatlerinde damad\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fehre gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131. ,Gelinin ve damad\u0131n arkada\u015flar\u0131n\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla konvoydaki yakla\u015f\u0131k 25 bisikletli, erken saatlerde gelin alman\u0131n ard\u0131ndan Nil\u00fcfer il\u00e7esi Orhaneli Kav\u015fa\u011f\u0131\u2019ndan Bilecik\u2019e gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131. 100 kilometrelik yolu G\u00fcr \u00e7ifti, bisikletlerle 5 saatte gitmeyi planl\u0131yor.\r\n,Volkan G\u00fcr, \u201cBizim tan\u0131\u015fmam\u0131z bisikletle oldu. Bundan yakla\u015f\u0131k 1 sene \u00f6nce Mu\u011fla\u2019da bayanlar\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u2018T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 elden ele, ilden ile\u2019 program\u0131nda tan\u0131\u015ft\u0131k. Sonras\u0131nda bisikletle birliktelik sayesinde d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fc de bisiklet ile yapmaya karar verdik. Buradan Bilecik 100 kilometre. Bisikletlerle gidece\u011fiz. 5 saate Bilecik\u2019e bisikletlerle varmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Biraz heyecanl\u0131y\u0131z. G\u00fczel bir program olacak\u201d dedi.\r\n,Gelin Rabia G\u00fcr ise, \u201cEgzozlu ara\u00e7lar kullanmak yerine biz her zaman bisikleti kullan\u0131yoruz. Tan\u0131\u015fmam\u0131z bisiklet sayesinde olmu\u015ftu. \u015eehirlerine T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 teslim ettim. Grubun i\u00e7erisinde Volkan da vard\u0131. Bu \u015fekilde beraber turlar d\u00fczenleyerek birlikteli\u011fimizi peki\u015ftirdik. Hayalimizi ger\u00e7ekle\u015ftirdik ve konvoyumuz bisikletle oldu\u201d diye konu\u015ftu.