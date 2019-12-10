İlginç koleksiyon! Biblo değil, kolonya şişesi

"Kolonya art\u0131k fazla kullan\u0131lm\u0131yor. \u0130lk olarak Almanya\u2019da \u00fcretilmi\u015f ama ilerleyen zamanlarda T\u00fcrk geleneklerinde de fazlas\u0131yla yer bulmu\u015f. \u00c7e\u015fitli fig\u00fcrlerde bir\u00e7ok kolonya \u015fi\u015fem var. Osmanl\u0131 d\u00f6nemine ait kolonya \u015fi\u015feleri, Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn kulland\u0131\u011f\u0131 kolonya markas\u0131na ait \u015fi\u015feler mevcut. \u015ei\u015feleri farkl\u0131 \u00fclke ve \u015fehirlerdeki m\u00fczayedelerden, antika pazarlar\u0131ndan al\u0131yorum\u201d dedi.,"Ofisim ziyarete a\u00e7\u0131k.\u0130nsanlar gelip foto\u011fraf \u00e7ektiriyor. Ellerinde bulunan kolonyalar\u0131 getiren de oluyor. Ben de memnuniyetle al\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan bu yana e\u015fya biriktirme merak\u0131 olan \u0130zmirli elektronik m\u00fchendisi \u00dcnal \u00c7\u0131nar, 10 y\u0131ld\u0131r \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerden elde etti\u011fi kolonya \u015fi\u015felerini biriktiriyor.,,Hayvan, insan, araba gibi pek \u00e7ok farkl\u0131 fig\u00fcrde ve kokuda 2 bin kolonya \u015fi\u015fesi bulunan \u00c7\u0131nar\u2019\u0131n koleksiyonu kokular\u0131n d\u00fcnyas\u0131nda yolculuk ettiriyor. Osmanl\u0131 ve cumhuriyet d\u00f6nemine ait \u015fi\u015felerin g\u00f6z bebe\u011fi oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u00c7\u0131nar, T\u00fcrkiye\u2019ye bir kolonya m\u00fczesi kazand\u0131rmak istiyor.,10 ya\u015f\u0131ndayken s\u0131ras\u0131yla kibrit, \u00e7akmak, kitap, tespih ve para biriktirdi\u011fini, 10 y\u0131ld\u0131r da kolonya \u015fi\u015fesi biriktirdi\u011fini kaydeden \u00c7\u0131nar, \u201c\u015eu anda 2 bine yak\u0131n kolonya \u015fi\u015fem var. Baz\u0131 insanlar \u20185 bin kolonya \u015fi\u015fem var\u2019 diyor ama bunu insanlara sergilemedikten sonra neye yarar? Ben insanlar\u0131n g\u00f6rmesini istiyorum. Kolonya m\u00fczesi kurmak istiyorum. \u0130n\u015fallah yetkililer bu konuda bana \u00f6n ayak olur. T\u00fcrkiye\u2019ye bir kolonya m\u00fczesi kazand\u0131rmak istiyorum.",T\u00fcrkiye\u2019de 65 kolonya koku \u00e7e\u015fidi mevcut oldu\u011funu ifade eden \u00c7\u0131nar, \u201cBende ise 54 \u00e7e\u015fit koku bulunuyor. \u0130lgin\u00e7 \u015fi\u015felerin yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ok ilgin\u00e7 kokular da var. \u00d6rne\u011fin, biber kolonyas\u0131, hamsi kolonyas\u0131 var. Bunlar biber ve hamsi kokmuyor ama muz \u015feklindeki \u015fi\u015fede bulunan kolonyadan muz kokusu geliyor."