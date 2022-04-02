İlk defa bu kadar net görüntülendi! Ters yıldırım kameralara işte böyle yansıdı

ABD\u2019nin Kansas eyaletinde ya\u015fanan \u201cTers y\u0131ld\u0131r\u0131m\u201d an\u0131 sabiye saniye kameralara kaydedildi. Do\u011fada nadir g\u00f6r\u00fclen bu olay, g\u00f6renleri \u00fcrpertti. ,ABD\u2019nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden ge\u00e7ti\u011fimiz sal\u0131 g\u00fcn\u00fc ya\u015fanan \u015fiddetli f\u0131rt\u0131na s\u0131ras\u0131nda nadir olarak g\u00f6r\u00fclen \u201cters y\u0131ld\u0131r\u0131m\u201d Taylor Vonfeldt taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyaya y\u00fcklendikten k\u0131sa s\u00fcre sonra milyonlarca yorum ve be\u011feni ald\u0131.,Kansas eyaletinde ge\u00e7ti\u011fimiz sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u015fiddetli f\u0131rt\u0131nan\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada nadir olarak g\u00f6r\u00fclen ve yerden bulutlara do\u011fru \u00e7\u0131kan ters y\u0131ld\u0131r\u0131m olay\u0131 anbean kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Ters y\u0131ld\u0131r\u0131m olay\u0131nda buluttan yere d\u00fc\u015fen y\u0131ld\u0131r\u0131mlar\u0131n aksine, y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n yerden ba\u015flay\u0131p bulutlara do\u011fru y\u00fckseldi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Vonfeldt, bunun \u015fimdiye kadar kameraya yakalad\u0131\u011f\u0131 "en \u00e7\u0131lg\u0131n y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00e7arpmas\u0131" oldu\u011funu ifade etti.