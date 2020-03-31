İlk hasta o pazarcı mı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine g\u00f6re, COVID-19\u2019un \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Huanan Pazar\u0131\u2019nda \u00e7al\u0131\u015fan Guixian, 10 Aral\u0131k tarihinde so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 benzeri semptomlar g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. ,Tedavi i\u00e7in klini\u011fe giden kad\u0131n, daha sonra i\u015f yerine d\u00f6nd\u00fc. Wei\u2019nin bu s\u00fcre\u00e7te di\u011fer insanlara vir\u00fcs\u00fc bula\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor. Kendisini k\u00f6t\u00fc hissetmeye devam eden kad\u0131n, klini\u011fin ard\u0131ndan bu kez hastaneye gitti, ancak hastal\u0131\u011f\u0131 belirlenemedi. Kendisine verilen ila\u00e7lara ra\u011fmen kad\u0131n\u0131n durumunun k\u00f6t\u00fcle\u015fmesi \u00fczerine doktorlar kad\u0131na, \u2018\u00e7aresi bilinmeyen\u2019 bir hastal\u0131\u011fa sahip oldu\u011funu s\u00f6yledi. \u0130lk belirtileri g\u00f6sterdi\u011fi tarihten tam 8 g\u00fcn sonra durumu a\u011f\u0131rla\u015fan ve yere y\u0131\u011f\u0131larak hastaneye kald\u0131r\u0131lan Wei\u2019de daha sonra ayn\u0131 pazardaki hastalarda oldu\u011fu gibi \u2018yeni tip koronavir\u00fcs\u2019 tespit edildi.\r\n\r\n, Aral\u0131k ay\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 hastal\u0131k d\u00f6nemi ile ilgili The Paper\u2019a konu\u015fan kad\u0131n, \u201cKendimi yorgun hissediyordum ancak bu \u00f6nceki y\u0131llarda ya\u015fad\u0131klar\u0131ma pek benzemiyordu. Fakat her k\u0131\u015f grip oldu\u011fum i\u00e7in bunu da \u00f6yle bir durum sand\u0131m\u201d dedi. Ocak ay\u0131nda iyile\u015fen kad\u0131n, \u00c7inli yetkililerin hastal\u0131\u011f\u0131 daha k\u0131sa s\u00fcrede te\u015fhis edebilmeleri halinde vir\u00fcs\u00fcn bu kadar yay\u0131lmas\u0131n\u0131n engellenebilece\u011fini belirtti. The Lancet adl\u0131 t\u0131p dergisinde yay\u0131mlanan bir ara\u015ft\u0131rmada, COVID-19\u2019un ilk kez 1 Aral\u0131k 2019 tarihinde te\u015fhis edildi\u011fi iddis\u0131 yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,.,* Vuhan yerel h\u00fck\u00fcmeti, 11 Ocak\u2019ta vir\u00fcs\u00fcn salg\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131 ve ilk can kayb\u0131 ya\u015fand\u0131. Bilim insanlar\u0131, vir\u00fcs\u00fcn SARS\u2019a y\u00fczde 80 benzerlik g\u00f6sterdi\u011fini belirtti. koronavir\u00fcs, 14 Ocak\u2019ta ilk defa \u00c7in d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Tayland h\u00fck\u00fcmeti, Vuhan\u2019dan gelen bir ki\u015fide vir\u00fcs\u00fcn tespit edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Hastal\u0131\u011f\u0131n ard\u0131ndan hayatta kalmay\u0131 ba\u015faran kad\u0131n, hayvan pazar\u0131nda hastal\u0131\u011f\u0131 yaymaya ba\u015flayan ilk 27 ki\u015fi aras\u0131nda yer al\u0131yor.,Vuhan\u2019da bir yabani hayvan pazar\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan COVID-19\u2019un ilk kez Wei Guixian isimli 57 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131na bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u00c7in merkezli The Paper adl\u0131 medya kurulu\u015fu, sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131ndaki kay\u0131tlara g\u00f6re, Wei\u2019nin hastal\u0131\u011f\u0131n bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ilk insan olarak kabul edildi\u011fini yazd\u0131. D\u00fcnyay\u0131 sarsan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda ilk birka\u00e7 hasta aras\u0131nda oldu\u011fu bilinen Guixian\u2019\u0131n hik\u00e2yesi ise aral\u0131k ay\u0131nda ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\n,Salg\u0131ndan \u00f6nce \u00c7in, Endonezya, Tayland, Vietnam gibi \u00fclkelerde bulunan yabani hayvan pazarlar\u0131 yerli halk\u0131n u\u011frak mekanlar\u0131ndan biriydi...,Kaynak: H\u00fcrriyet\r\nFoto\u011fraflar: AP, AA,* Huanan Pazar\u0131, 1 Ocak\u2019ta s\u00f6z konusu gizemli vaka nedeniyle kapat\u0131l\u0131rken Vuhan Belediyesi, 5 Ocak\u2019ta vir\u00fcs\u00fcn SARS ya da MERS hastal\u0131klar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. \u00c7inli bilim insanlar\u0131, 9 Ocak\u2019ta gizemli zat\u00fcrreyi, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fc olarak tan\u0131mlad\u0131.\r\n\r\n,* COVID-19 ilk olarak Hubey eyaletine ba\u011fl\u0131 Vuhan kentinde 12 Aral\u0131k\u2019ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sa\u011fl\u0131k Komisyonu, 31 Aral\u0131k\u2019ta kentteki Huanan deniz \u00fcr\u00fcnleri pazar\u0131 ile temas\u0131 bulunan 27 ki\u015fide \u2018gizemli hastal\u0131\u011f\u0131n\u2019 g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7in bas\u0131n\u0131, sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131ndaki kay\u0131tlara g\u00f6re, koronavir\u00fcs\u00fcn bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ilk ki\u015finin Vuhan\u2019daki Huanan deniz \u00fcr\u00fcnleri pazar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan 57 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131n oldu\u011funu yazd\u0131.\r\n