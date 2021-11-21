İlk kez görenler anlam veremiyor, nedenini öğrenince takdir ediyor

K\u0131\u015f mevsiminin gelmesiyle birlikte dallar\u0131 kesilen a\u011fa\u00e7lar g\u00f6renlerin dikkatini \u00e7ekiyor. Odun ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in a\u011fa\u00e7lar\u0131 tamamen kesmeyen k\u00f6yl\u00fcler, bu y\u00f6ntemle her bir a\u011fa\u00e7tan 3-4 y\u0131lda bir odun elde ediyor.\r\n,Sivas\u2019\u0131n Y\u0131ld\u0131zeli il\u00e7esine uzakl\u0131\u011f\u0131 25 kilometre olan Suba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fc, dals\u0131z ve yapraks\u0131z a\u011fa\u00e7lar\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor. ,.,Emsal \u00d6zkan, a\u011fac\u0131n tamam\u0131n\u0131 kesmediklerini ifade ederek, \u201cK\u0131\u015fl\u0131k odunumuzu ayarl\u0131yoruz, a\u011fa\u00e7 kesiyoruz. Her sene yap\u0131yoruz. Yukarlara \u00e7\u0131k\u0131p budama yap\u0131yoruz. A\u011fac\u0131n tamam\u0131n\u0131 kesmiyoruz, tamam\u0131n\u0131 kesersek bir daha yapamay\u0131z. Odun bulamay\u0131z. 3-4 senede bir daha kesiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,K\u00f6yl\u00fcler \u0131s\u0131nmak amac\u0131yla diktikleri a\u011fa\u00e7lar\u0131 k\u00f6k\u00fcnden kesmek yerine dal\u0131ndan kesiyor. \u0130lk kez g\u00f6renlerin anlam veremedi\u011fi a\u011fa\u00e7lar, k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan y\u0131llard\u0131r bu \u015fekilde kesiliyor.,K\u00f6y sakinlerinden Ayhan Topba\u015f, \u201cA\u011fa\u00e7lar\u0131 yar\u0131dan kesiyoruz. \u00dc\u00e7 senede bir yeti\u015fiyor. K\u0131\u015fl\u0131k odunlar\u0131m\u0131z\u0131 ayarl\u0131yoruz. K\u0131\u015f burada uzun ge\u00e7iyor. K\u0131\u015fl\u0131k odun ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 buradan kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. Oduna zam geldi, k\u00f6m\u00fcr pahal\u0131. Bizde art\u0131k kendi dikti\u011fimiz odunu kesiyoruz. K\u00f6kten kesti\u011fimizde tekrar yeti\u015fmiyor. \u00dc\u00e7 senede bir yeti\u015fti\u011fi i\u00e7in sadece ba\u015f taraf\u0131n\u0131 kesiyoruz. \u00dc\u00c7 sene sonra bir daha yine kesiyoruz. Kesimi i\u00e7eri ta\u015f\u0131mas\u0131yla beraber 1 hafta 10 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcyor\u201d dedi.\r\n