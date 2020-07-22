İlk namaza hazırlanan Ayasofya’da gün batımı

Cuma g\u00fcn\u00fc k\u0131l\u0131nacak ilk namaz i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Ayasofya Camii'nde g\u00fcn bat\u0131m\u0131 e\u015fsiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,86 y\u0131l sonra tekrardan ibadete a\u00e7\u0131lacak Ayasofya Camii'nde haz\u0131rl\u0131klarda sona gelindi. ,\u0130lk namaz\u0131n beklendi\u011fi Ayasofyla'da g\u00fcn bat\u0131m\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. ,Drone ile \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde g\u00fcn bat\u0131m\u0131yla k\u0131z\u0131la b\u00fcr\u00fcnen g\u00f6ky\u00fcz\u00fc Ayasofya\u2019ya manzaras\u0131na e\u015fsiz g\u00fczellik kat\u0131yor. ,Mavi, sar\u0131, ve k\u0131z\u0131l renklerinin biriyle m\u00fcthi\u015f uyumu havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seriliyor.,\u00d6te yandan Ayasofya Camii, 24 Temmuz Cuma g\u00fcn\u00fc ibadete a\u00e7\u0131lacak.,