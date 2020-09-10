İlkokul mezunu tır şoförü yaptıkları ile mühendisleri aratmıyor

Trabzon\u2019un \u00c7aykara il\u00e7esinde ya\u015fayan 64 ya\u015f\u0131ndaki Salih Onat evinin elektri\u011fi i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 m\u00fcracaatlardan sonu\u00e7 alamay\u0131nca kendi elektri\u011fini kendi \u00fcretti.,\u0130l\u00e7enin Demirli mahallesinde oturan 64 ya\u015f\u0131ndaki Salih Onat, ilkokul mezunu olmas\u0131na ra\u011fmen yapt\u0131\u011f\u0131 projeler m\u00fchendisleri aratm\u0131yor. Evine elektrik \u00e7ektirmek i\u00e7in m\u00fcracaatta bulunan ancak olumsuz sonu\u00e7 al\u0131nca kendi elektri\u011fini kendi \u00fcretmeye karar veren Salih Onat, dere \u00fczerine kurdu\u011fu aparatlarla elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.,\u015eu anda 20 kw-bin 400 devir elektrik \u00fcrettim. Kendim kullan\u0131yorum. Ba\u015fka kimseye vermiyorum. Dereler bo\u015fu bo\u015funa denize ak\u0131yor bo\u015fa gitmektense bende de\u011ferlendirerek kendi elektri\u011fimi \u00fcretiyorum. \u0130lkokulu zor bitirdim. Mesle\u011fim t\u0131r \u015fof\u00f6r\u00fc. Arabam bozulsa bile kendim yapar\u0131m kolay kolay tamirciye g\u00f6t\u00fcrmem. Konteyn\u0131r\u0131 da kendim yapt\u0131m. Ayr\u0131ca orada da elektrik \u00fcretiyorum. Gitti\u011fim yerde elektriksiz kalmam\u201d dedi.,Yapt\u0131\u011f\u0131 projeye yakla\u015f\u0131k 25 bin TL harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Onat, \u201cBana yakla\u015f\u0131k 20-25 bin TL\u2019ye mal oldu. Hepsi benim projem. \u0130nsan s\u0131k\u0131\u015ft\u0131 m\u0131 \u00e7are arar. Ben de \u00e7areyi bu \u015fekilde buldum. Su bo\u015fa akmaktansa ne yapabilirim diye d\u00fc\u015f\u00fcnerek bu projeyi ger\u00e7ekle\u015ftirdim. Sadece motor k\u0131sm\u0131n\u0131 sat\u0131n ald\u0131m di\u011fer aparatlar\u0131n\u0131 ben yapt\u0131m. Daha farkl\u0131 projelerim de var imk\u00e2n\u0131m el vermedi\u011fi i\u00e7in yapam\u0131yorum., Suyumu da 1 kilometre mesafeden kendi imkanlar\u0131mdan getirdim. Su ihtiyac\u0131n\u0131 da temiz bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcyorum. Kald\u0131\u011f\u0131m konteyn\u0131r\u0131 da kendim yapt\u0131m. Konteyn\u0131ra da elektri\u011fi trakt\u00f6r\u00fc \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rarak geli\u015ftirdi\u011fim proje sayesinde ba\u011fl\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130lgili kuruma bir \u00e7ok defa elektrik almak i\u00e7in m\u00fcracaat etmesine ra\u011fmen bir sonu\u00e7 alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Onat, \u201cUzung\u00f6l s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde yer alan Demirli Mahallesinde oturuyorum. Oturdu\u011fum yere elektrik \u00e7ektirmek i\u00e7in ilgili kuruma m\u00fcracaat ettim. Ancak elektrik veremeyeceklerini s\u00f6ylediler. Bende kendi elektri\u011fimi kendim \u00fcretmeye karar verdim.,Bo\u015fa akan dere suyunu de\u011ferlendirerek evinin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Onat, y\u0131llarca \u015fof\u00f6rl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bozulan arac\u0131n\u0131 da hi\u00e7 tamire g\u00f6t\u00fcrmeden kendisinin tamir etti\u011fini s\u00f6yledi. Dere \u00fczerine kurdu\u011fu aparatlarla yakla\u015f\u0131k 20-25 bin TL harcama yaparak bin 400 devir elektik \u00fcretti\u011fini ifade eden Onat, bar\u0131nma ama\u00e7l\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131 konteyn\u0131r\u0131 dahi kendisinin yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,KAYNAK: \u0130HA