İmparatora reyting ödülü

10 y\u0131ll\u0131k aradan sonra ekranlara \u2018\u0130bo Show\u2019 ile geri d\u00f6nen \u0130brahim Tatl\u0131ses\u2019in ba\u015far\u0131s\u0131, kanal y\u00f6netimi taraf\u0131ndan son model bir cip ile \u00f6d\u00fcllendirildi. ,Kendisine hediye edilen k\u0131rm\u0131z\u0131 renk cipin yan\u0131nda poz veren \u0130brahim Tatl\u0131ses, \u00f6zellikle k\u0131rm\u0131z\u0131 rengin kendisine u\u011fur getirece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Star\u2019da her Cumartesi seyircisini ekran ba\u015f\u0131na kilitleyen \u2018\u0130bo Show\u2019un ba\u015far\u0131s\u0131, kanal y\u00f6netimi taraf\u0131ndan ta\u00e7land\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,Program\u0131n y\u00fcksek reytinglerinden dolay\u0131 \u0130brahim Tatl\u0131ses'e son model bir cip hediye edildi.,\u00dcst \u00fcste ald\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 reyting sonu\u00e7lar\u0131ndan sonra \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya son model k\u0131rm\u0131z\u0131 renk bir cip hediye eden Star TV, duydu\u011fu memnuniyeti dile getirdi.