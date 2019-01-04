İmzayı atıyor! Ozan Tufan bombası...

Fenerbah\u00e7e defterini kapatacak olan Ozan Tufan'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131 belli oldu.\r\n,Fenerbah\u00e7e'de kadroda d\u0131\u015f\u0131 cezas\u0131 devam eden tek isim olarak Ozan Tufan kald\u0131. Milli futbolcu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tek ba\u015f\u0131na Derea\u011fz\u0131 Tesisleri'nde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Ozan Tufan i\u00e7in Fenerbah\u00e7e kul\u00fcb\u00fcne tek ba\u015fvuran tak\u0131m ise Aytemiz Alanyaspor oldu.\r\n,Birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde Ozan Tufan'\u0131n Alanya'ya kiralanmas\u0131 s\u00f6z konusu. Alanyaspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Sergen Yal\u00e7\u0131n da Ozan Tufan'\u0131 \u0131srarla kadrosunda g\u00f6rmek istiyor.\r\n,Ozan Tufan transferinin hafta sonuna kadar a\u00e7\u0131klanmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yor. (Takvim)\r\n