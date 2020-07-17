İncesu kanyonu doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor

\u00c7orum'un Ortak\u00f6y il\u00e7esinde bulunan \u0130ncesu kanyonu do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ile insanlar\u0131 kendisine hayran b\u0131rak\u0131yor.,Yozgat'\u0131n Ayd\u0131nc\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kazankaya k\u00f6y\u00fcnden ba\u015flay\u0131p Ortak\u00f6y\u2019\u00fcn \u0130ncesu k\u00f6y\u00fcne kadar uzanan yakla\u015f\u0131k 12 kilometre uzunlu\u011fundaki kanyon, \u00c7orum\u2019da \u0130ncesu, Yozgat\u2019ta ise Kazankaya kanyonu olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor.,K\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan Uzunge\u00e7it ismi de verilen kanyonun olu\u015fumu, Ye\u015fil\u0131rmak\u2019\u0131n \u00f6nemli bir kolu olan \u00c7ekerek nehrinin (Antik d\u00f6nemdeki ismi Skylax) Alan da\u011flar\u0131 ve Malbelen tepesini a\u015f\u0131nd\u0131rmas\u0131yla y\u00fczy\u0131llar s\u00fcrm\u00fc\u015f. Kanyonda her iki yamac\u0131 \u00e7evreleyen dik ve sarp kayal\u0131klar e\u015fsiz bir do\u011fal g\u00fczellikle dikkati \u00e7ekerken, yer yer ormanl\u0131k alanlara rastlamak da m\u00fcmk\u00fcn.,\u0130ncesu Kanyonu, hem do\u011fal g\u00fczelli\u011fi hem de i\u00e7erisindeki tarihi kal\u0131nt\u0131lar\u0131yla ziyaret\u00e7ilerini kendisine hayran b\u0131rak\u0131yor. Geni\u015fli\u011fi 40-60 metre aras\u0131nda de\u011fi\u015fen kanyonun her iki yan\u0131nda y\u00fckselen kayalar \u00fczerinde Hellenistik D\u00f6neme (M.\u00d6. 2.y\u00fczy\u0131l) tarihlenen duvar kal\u0131nt\u0131lar\u0131, halk taraf\u0131ndan ma\u011fara olarak adland\u0131r\u0131lan merdiven basamakl\u0131 su sarn\u0131\u00e7lar\u0131 var.,Kanyonda ayr\u0131ca Kybele ad\u0131 verilen tanr\u0131\u00e7a kabartmas\u0131 yer al\u0131yor. Kabartma, \u0130ncesu k\u00f6y\u00fcne yakla\u015f\u0131k 1 kilometre uzakl\u0131kta, suyun akt\u0131\u011f\u0131 y\u00f6ne do\u011fru sol tarafta kayalar \u00fczerinde, \u0131rmak yata\u011f\u0131ndan 1,5 metre y\u00fckseklikte bir kabartmad\u0131r. Bir ni\u015f i\u00e7erisine yap\u0131lm\u0131\u015f olan kabartma, \u00f6n\u00fcnden akan \u00c7ekerek nehrine ve kar\u015f\u0131s\u0131ndaki y\u00fcksek kayalar \u00fczerinde yer alan kaleye bak\u0131yor. Bir taht \u00fczerinde oturdu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen tanr\u0131\u00e7a, sol elinde bir aslan yavrusu tutuyor. \u0130ncesu kanyonundaki Kybele Kabartmas\u0131, Anadolu\u2019da Hellenistik \u00c7a\u011fa tarihlenen Kybele kabartmalar\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olarak an\u0131l\u0131yor. Kabartman\u0131n bulundu\u011fu alan Pontus krall\u0131\u011f\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde kal\u0131yor. Tanr\u0131\u00e7an\u0131n bulundu\u011fu alan\u0131n tam kar\u015f\u0131s\u0131nda bir Akropol (en \u00f6nemli yap\u0131lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu alan) tespit edilmi\u015f. 1100 metre y\u00fckseklikteki Akropolde, bu alanla ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen ve kayalar i\u00e7ine oyulmu\u015f yakla\u015f\u0131k 300 metre uzunlu\u011funda toplam 468 merdivenle inilebilen bir yap\u0131 bulunuyor.,Kanyonda Orta Karadeniz Kalk\u0131nma Ajans\u0131\u2019n\u0131n (OKA) 2010 y\u0131l\u0131 K\u00fc\u00e7\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Altyap\u0131 Geli\u015ftirme K\u00fclt\u00fcrel, Turistik De\u011ferleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve \u0130yile\u015ftirme Mali Destek Program\u0131 deste\u011fiyle, \u00c7orum \u0130l \u00d6zel \u0130daresi\u2019nin ba\u015fvuru sahibi oldu\u011fu \u201c\u0130ncesu Kanyonu Turizmini Geli\u015ftirme Projesi\u201d kapsam\u0131nda yap\u0131lan bin 700 metre uzunlu\u011funda bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f platformu bulunuyor.T\u00fcrkiye\u2019nin en uzunu olarak in\u015fa edilen platformun ta\u015f d\u00fc\u015fme riski ta\u015f\u0131yan 900 metrelik b\u00f6l\u00fcm\u00fcne \u00e7elik kafes tel \u00f6rg\u00fclerden ve ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131lardan olu\u015fan koruyucu bariyerler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\nKayal\u0131klara in\u015fa edilen y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkuru, ziyaret\u00e7ilere doyumsuz bir do\u011fa seyri sunarken, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn sonunda Kibele kabartmas\u0131na ula\u015ft\u0131r\u0131yor.,Do\u011faseverler i\u00e7in g\u00fczel vakit ge\u00e7irebilecekleri alternatif bir alan olarak \u0130ncesu Kanyonu, trekking, su ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n yo\u011fun oldu\u011fu d\u00f6nemlerde rafting sporlar\u0131 i\u00e7in elveri\u015fli bir b\u00f6lgedir. Kanyonun tek giri\u015fi ve \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 vard\u0131r. Bu \u00f6zelli\u011fi ile heyecan ve adrenalin tutkunlar\u0131 i\u00e7in ideal diyebiliriz.\r\nKanyon, amat\u00f6r olta bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc gibi f\u0131rsatlar da sunuyor. Yakla\u015f\u0131k 2 kilometre uzunlu\u011fundaki y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunda y\u00fcr\u00fcrken kanyonun etkileyici atmosferiyle do\u011fa severler zaman\u0131n nas\u0131l ge\u00e7ti\u011finin fark\u0131na varm\u0131yor. (\u0130HA)