İndirimi kabul etmedi! Sürpriz ayrılık...

Fenerbah\u00e7e, Serdar Aziz'den indirim istedi... ,2022 y\u0131l\u0131na kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunan Serdar\u2019la bir araya gelen sportif direkt\u00f6r Emre Bel\u00f6zo\u011flu, oyuncunun garanti \u00fccretinde %25\u2019lik indirim yapmas\u0131n\u0131 talep etti. Bu talep Serdar Aziz taraf\u0131ndan kabul g\u00f6rmedi.\r\n,\u0130\u015fte Serdar Aziz'in cevab\u0131\r\n\r\nAjansspor'un haberine g\u00f6re; Galatasaray\u2019dan ayr\u0131l\u0131p Fenerbah\u00e7e\u2019ye imza atarken yeteri kadar fedakarl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen 30 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, \u201cO y\u00fczden art\u0131k fedakarl\u0131k yapmak istemiyorum\u201d diyerek teklifi geri \u00e7evirdi.\r\n\r\n,Serdar Aziz 2 milyon 300 bin euroluk alaca\u011f\u0131n\u0131 b\u0131rakarak Galatasaray\u2019dan ayr\u0131lm\u0131\u015f, Fenerbah\u00e7e ile seneli\u011fi 2 milyon eurodan 3.5 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Y\u00f6netim ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 ald\u0131\r\n\r\nFenerbah\u00e7e y\u00f6netimi Serdar Aziz\u2019in indirim talebinin kabul etmemesi sonras\u0131 oyuncuyla yollar\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 ald\u0131. \r\n\r\nLemos, Tisserand, Zanka ve Sad\u0131k \u00c7iftp\u0131nar\u2019\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 ve Serdar\u2019\u0131n s\u0131k sakatlanmas\u0131 da y\u00f6netimin bu karar\u0131 almas\u0131nda etkili oldu. Fenerbah\u00e7e \u015fimdi Serdar Aziz i\u00e7in gelecek teklifleri de\u011ferlendirecek.\r\n,Resmi bir teklif gelmemesi halinde alacaklar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bonservisinin verilmesi g\u00fcndemde. Sar\u0131 lacivertli y\u00f6netim b\u00f6ylece oyuncunun y\u0131ll\u0131k 2 milyon euroluk maliyetinden kurtulmu\u015f olacak. ,Sezonun ilk ma\u00e7\u0131nda sahaya ilk 11\u2019de \u00e7\u0131kan deneyimli savunmac\u0131, Hatayspor ma\u00e7\u0131nda yedek kul\u00fcbesine \u00e7ekilmi\u015fti.