İngiltere bu sözleri konuşuyor! Mesut Özil'e büyük destek

Liverpool ma\u00e7\u0131nda g\u00f6zlerin pas\u0131n\u0131 silmesine ra\u011fmen Unai Emery taraf\u0131ndan oyundan al\u0131nan Mesut \u00d6zil, \u0130ngiltere'de otoriteleri arkas\u0131na ald\u0131.,\u0130ngiltere Carabao Kupas\u0131'nda Liverpool ile Arsenal kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. 10 goll\u00fc tarihi ma\u00e7ta \u00e7eyrek final biletini alan taraf, penalt\u0131 at\u0131\u015flar\u0131 neticesinde Liverpool oldu.,As\u0131rl\u0131k rekabette \u015fimdiye dek oynanm\u0131\u015f en goll\u00fc ma\u00e7 olarak tarihe ge\u00e7en kar\u015f\u0131la\u015fmada Mesut \u00d6zil, az s\u00fcre almas\u0131na ra\u011fmen yine g\u00f6zlerin pas\u0131n\u0131 sildi.\r\n\r\nAnfiel Road'da 65 dakika sahada kalan yetenekli oyuncu, otoritelerden tam not almas\u0131na ra\u011fmen Unai Emery'yi yine tatmin edemedi.,54. dakikada Ainsley Maitland-Niles'\u0131n att\u0131\u011f\u0131 gol\u00fcn asistini yapan \u00d6zil, 65. dakikada Emery taraf\u0131ndan oyundan al\u0131nd\u0131 ve yerini Matt\u00e9o Guendouzi'ye b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\nFrans\u0131z teknik adam\u0131n bu de\u011fi\u015fikli\u011fi, \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131 ve eski \u0130ngiliz futbolcular taraf\u0131ndan ele\u015ftirildi.,Sky Sport yorumcusu Jamie Carragher, Mesut \u00d6zil'in Arsenal'da s\u00fcrekli oynamas\u0131 gerekti\u011fini savundu.\r\n\r\nLiverpool efsanesi, Mesut \u00d6zil'in \u00fcst s\u0131n\u0131f bir oyuncu oldu\u011funu hat\u0131rlatarak, "\u0130leri \u00fc\u00e7l\u00fc, Mesut \u00d6zil'in kendilerini beslemesinden \u00e7ok memnun olurdu. \u0130deal 11'in oyuncusu" dedi.,Jamie Carragher'\u0131n Mesut \u00d6zil hakk\u0131ndaki yorumlar\u0131 \u015fu \u015fekilde;\r\n\r\n"Mesut \u00d6zil bir g\u00f6mlek \u00fcst oyuncu"\r\n,"B\u00fcy\u00fck bir Mesut \u00d6zil hayran\u0131 de\u011filim ama onun Arsenal'da s\u00fcre almamas\u0131 gerekti\u011fini bana a\u00e7\u0131klayamazs\u0131n\u0131z."\r\n\r\n"\u0130leri \u00fc\u00e7l\u00fcye bir bak\u0131n. Eminim ki arkalar\u0131nda Mesut \u00d6zil'in oynamas\u0131n\u0131 ve kendilerini beslemesini \u00e7ok isterlerdi.","Bence Mesut \u00d6zil hala Arsenal'\u0131n ideal 11'inde bulunuyor."\r\n\r\n"Liverpool ma\u00e7\u0131nda \u00e7ok iyiydi. \u0130ki golde de fantastik pay\u0131 var. Kalitesin g\u00f6sterdi.",\u00d6te yandan Arsenal efsanesi Ray Parlour da Jamie Carragher'la ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fleri payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nParlour," Mesut \u00d6zil'in kalitesini herkes biliyor. D\u00fczenli forma giyerse yine tak\u0131m\u0131n en iyilerinden olacakt\u0131r." dedi. (H\u00fcrriyet)