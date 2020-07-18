İngiltere'de Covid-19 aşısında 'yeni aşamaya' geçildi

\u0130ngiltere'de, insanlar \u00fczerinde ilk denemeleri ba\u015far\u0131l\u0131 olan potansiyel yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) a\u015f\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yeni bir a\u015famaya ge\u00e7ildi.,Imperial College London \u00dcniversitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ilk etapta 15 g\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00fczerinde yap\u0131lan denemelerin ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fu, yeni a\u015famada daha fazla g\u00f6n\u00fcll\u00fcye a\u015f\u0131lama yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.,Bu hafta ba\u015flat\u0131lan yeni a\u015famada, 18-75 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki 105 g\u00f6n\u00fcll\u00fcn\u00fcn a\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131 ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, a\u015f\u0131ya kar\u015f\u0131 olas\u0131 tepkimelerin g\u00f6zlenece\u011fi ve g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin kan\u0131nda SARS-CoV-2 vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn etkisini yok edecek antikorlar\u0131n varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n analiz edilece\u011fi kaydedildi.,Imperial College'de Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u00f6nc\u00fcl\u00fck eden Profes\u00f6r Robin Shattock, a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bir sonraki a\u015famaya ge\u00e7ilmesinin a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli\u011finin de\u011ferlendirilmesinde \u00f6nemli bir ad\u0131m oldu\u011funu belirtti.,Shattock, a\u015f\u0131lama yap\u0131lacak g\u00f6n\u00fcll\u00fclerden al\u0131nacak kan \u00f6rneklerinin, a\u015f\u0131n\u0131n vir\u00fcse kar\u015f\u0131 sava\u015fmak i\u00e7in bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k \u00fcretip \u00fcretemeyece\u011fine dair baz\u0131 g\u00f6stergeler sa\u011flayaca\u011f\u0131na i\u015faret ederek, Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 veya \u015fiddetini azaltmada ba\u015far\u0131l\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rebilmek i\u00e7in daha b\u00fcy\u00fck klinik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini kaydetti. (AA),Imperial College COVIC1 Klinik Lideri Katrina Pullock, ilk klinik denemelerinin ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7ti\u011fini, a\u015f\u0131n\u0131n tam anlam\u0131yla enfeksiyonu \u00f6nlemede ba\u015far\u0131l\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemenin ise hen\u00fcz erken oldu\u011funu vurgulad\u0131.