İngiltere'deki çalışmalara göre koronavirüsün ateş ve öksürükten daha net bir göstergesi var

\u0130ngiltere'deki \u00e7al\u0131\u015fmalara g\u00f6re koronavir\u00fcs\u00fcn ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fckten daha net bir g\u00f6stergesi var! \u0130\u015fte detaylar...,Koku kayb\u0131n\u0131n, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn (Covid-19) ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fckle k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda daha belirgin bir g\u00f6stergesi oldu\u011fu bildirildi. ,College London \u00dcniversitesi (UCL), tat ve koku duyular\u0131n\u0131 kaybeden 590 ki\u015finin kat\u0131l\u0131m\u0131yla bir ara\u015ft\u0131rma y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,Ara\u015ft\u0131rmada, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 80'inde Covid-19 antikorlar\u0131na rastlan\u0131rken, bu ki\u015filerin yar\u0131s\u0131, ate\u015f veya \u00f6ks\u00fcr\u00fck \u015fikayetleri ya\u015famad\u0131klar\u0131 bilgisini verdi. ,Uzmanlar, koku kayb\u0131 olanlarda, sadece tat kayb\u0131 ya\u015fayanlarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda antikora sahip olma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemledi.,Bulgular\u0131n koku kayb\u0131n\u0131n Covid-19'un "\u00e7ok belirgin bir semptomu" oldu\u011funu ortaya koydu\u011funa i\u015faret eden bilim insanlar\u0131, test ve tedavi a\u015famas\u0131nda bu semptoma daha fazla odaklan\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.,\u0130ngiltere, koku ve tat kayb\u0131n\u0131 may\u0131sta Covid-19 semptomlar\u0131na eklemi\u015fti.,D\u00fcnyada bir\u00e7ok \u00fclkenin bu \u015fikayetleri hala Covid-19 semptomlar\u0131na dahil etmedi\u011fi ifade ediliyor. ,Koku ve tat kayb\u0131n\u0131n, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn burnun arkas\u0131nda, bo\u011fazda ve dildeki h\u00fccreleri istila etti\u011finde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. ,Bu durumun, gripte koku ve tat alman\u0131n, solunum yollar\u0131n\u0131n t\u0131kanmas\u0131 sonucu etkilenmesinden farkl\u0131 bir durum oldu\u011funa i\u015faret ediliyor. (AA)