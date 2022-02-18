Buna g\u00f6re, ilk a\u015famada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayr\u0131 noktadan ba\u015fkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'n\u0131n kuzeydo\u011fusunda Rusya topraklar\u0131nda konu\u015flu askerler de destek verecek.\r\n\r\nDo\u011fudan ise 2 ayr\u0131 noktadan askerler, ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131 b\u00f6lgeleri ge\u00e7erek i\u00e7lere do\u011fru ilerleyecek. \u0130\u015fgal alt\u0131ndaki K\u0131r\u0131m'da konu\u015flu Rus askerlerinin de destek verece\u011fi harekatta hedef, Dnipro kentini ele ge\u00e7irmek olacak.,G\u00fcvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'n\u0131n NATO'ya al\u0131nmamas\u0131n\u0131 talep ederken, \u00e7o\u011fu ittifak \u00fcyesi \u00fclke ise "a\u00e7\u0131k kap\u0131" politikalar\u0131n\u0131n devam edece\u011fini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.,\u0130kinci a\u015famada ise Dnipro'dan, Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinnitsya kentine, K\u0131r\u0131m'dan da stratejik \u00f6neme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odesa'ya ilerlenecek.\r\n\r\nBununla beraber payla\u015f\u0131mlarda, yine de Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in "\u00e7at\u0131\u015fmay\u0131 \u00f6nlemeyi ve bar\u0131\u015f\u0131 korumay\u0131 se\u00e7ebilece\u011fi" ifade edildi.,\u0130ngiltere Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Rusya'n\u0131n 2 a\u015famal\u0131 olas\u0131 Ukrayna'y\u0131 i\u015fgal plan\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131.,Rusya'n\u0131n \u00f6nemli bir askeri varl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc savunularak, haritayla "olas\u0131 i\u015fgal planlar\u0131na" yer verildi.,Rusya'n\u0131n, tatbikatlar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan baz\u0131 birimlerin \u00fcslere geri d\u00f6nece\u011fini iddia etti\u011fine de\u011finilen payla\u015f\u0131mlarda, "Rus g\u00fc\u00e7lerinin Ukrayna s\u0131n\u0131r b\u00f6lgelerinden \u00e7ekildi\u011fine dair hi\u00e7bir kan\u0131t g\u00f6rmedik. Rusya uyar\u0131da bulunmadan bir i\u015fgal ger\u00e7ekle\u015ftirebilir." ifadesi kullan\u0131ld\u0131.,Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Twitter hesab\u0131ndan "istihbarat g\u00fcncellemesi" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda payla\u015f\u0131mlar yap\u0131ld\u0131.,Ukrayna-Rusya s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Belarus ve i\u015fgal alt\u0131ndaki K\u0131r\u0131m'da say\u0131lar\u0131 100 bini ge\u00e7en Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus sava\u015f gemileri endi\u015feye neden oluyor.\r\n\r\nNATO \u00fclkeleri Rusya'y\u0131 olas\u0131 bir i\u015fgale kar\u015f\u0131 uyar\u0131rken, Moskova Ukrayna'y\u0131 i\u015fgal etme planlar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n