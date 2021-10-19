İngiltere’den korkutan haber! Yeni varyant tespit edildi

\u0130ngiltere\u2019de bilim insanlar\u0131 artan koronavir\u00fcs vakalar\u0131na kar\u015f\u0131 yeni bir varyant\u0131 izlediklerini duyurdu. ,AY.4.2 ad\u0131 verilen yeni varyant\u0131n, \u0130ngiltere\u2019de son d\u00f6nemde artan koronavir\u00fcs vakalar\u0131ndan sorumlu oldu\u011funu aktaran bilim insanlar\u0131, \u00fclkedeki vakalar\u0131n y\u00fczde 10\u2019unun Delta varyant\u0131n\u0131n soyundan gelen yeni varyant oldu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\n,Varyant ile ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstit\u00fcs\u00fc'nde Covid-19 Genomik Giri\u015fimi direkt\u00f6r\u00fc Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstit\u00fcs\u00fc m\u00fcd\u00fcr\u00fc Francois Balloux, AY.4.2'nin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda Covid-19 vakalar\u0131nda bask\u0131n hale gelen orijinal Delta varyant\u0131ndan y\u00fczde 10 ila 15 daha bula\u015f\u0131c\u0131 g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,Balloux, \u00f6n kan\u0131tlar do\u011frulan\u0131rsa, AY.4.2'nin pandeminin ba\u015flamas\u0131ndan bu yana en bula\u015f\u0131c\u0131 corona vir\u00fcs t\u00fcr\u00fc olabilece\u011fini s\u00f6ylerken, \u201cAncak bu a\u015famada dikkatli olmam\u0131z gerekiyor. Britanya varyant\u0131n bu \u015fekilde \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 tek \u00fclke ve artmas\u0131n\u0131n \u015fansa ba\u011fl\u0131 bir demografik olay oldu\u011funu yine de g\u00f6z ard\u0131 edemem" diye konu\u015ftu.,\u0130ngiltere koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 Temmuz ay\u0131ndan bu yana en y\u00fcksek say\u0131ya ula\u015ft\u0131. 49 bin 156 yeni vaka a\u00e7\u0131klarken, \u00fclkede son yedi g\u00fcndeki vaka say\u0131s\u0131 ortalamas\u0131, \u00f6nceki haftaya g\u00f6re y\u00fczde 16 daha y\u00fcksek seyretti.