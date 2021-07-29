İngiltere sona yaklaştı: Sürü bağışıklığı yüzde 87
UMUTLAR ARTTI
İngiltere'nin nüfusun yüzde 87'sinin Kovid-19’a direnç göstermesiyle sürü bağışıklığına ulaşmaya çok yaklaştığı bildirildi. Vakalar artık ülke genelinde tüm yaş gruplarında düşüyor.
Üst düzey bilim insanlarının daha önce günlük enfeksiyonların önümüzdeki aya kadar 100 bine çıkacağının “neredeyse kaçınılmaz” olduğu konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen, veriler üçüncü dalganın sonunun görülebileceğine dair ülkede umutları artırıyor.