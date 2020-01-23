İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi

Antalya\u2019da jimnastik salonu in\u015faat\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerin kald\u0131\u011f\u0131 konteynerlerde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Kendilerini d\u0131\u015far\u0131ya zor atan i\u015f\u00e7ilerin i\u00e7eride kalan c\u00fczdan ve \u00e7antalar\u0131 yand\u0131. ,Muratpa\u015fa il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Gebizli Mahallesi'ndeki 100 Y\u0131l Spor Tesisleri\u2019nde jimnastik salonu in\u015faat\u0131n\u0131n yap\u0131m\u0131n\u0131 \u00fcstlenen firman\u0131n i\u015f\u00e7ileri, yemekhanede yemek yedi\u011fi s\u0131rada konteynerlerden birinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130\u00e7eride c\u00fczdan ve \u00e7antalar\u0131n\u0131n yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen i\u015f\u00e7iler, ayn\u0131 zamanda in\u015faat projesinin de yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Y\u00fcklenici firman\u0131n yetkilisi de \u201c150 bin liram yand\u0131\u201d diyerek feryat etti. ,\u0130\u015f\u00e7ilerden Necdet Ta\u015far, "\u00c7antalar, kimlikler her \u015fey gitti. 2 ayd\u0131r burada \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Birden yang\u0131n oldu. \u00c7antalar\u0131m\u0131z i\u00e7eride kald\u0131, biz kendimizi anca d\u0131\u015far\u0131 att\u0131k\u201d diye konu\u015furken, y\u00fcklenici firman\u0131n yetkilisi \u015eevket Ta\u015far da, \u201cKimli\u011fimiz, para var \u00e7anta var. \u0130\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorum. 100 bin liraya yak\u0131n param vard\u0131. \u0130\u015f\u00e7ilerin paras\u0131yd\u0131.\u201d dedi.,.,Yang\u0131n sonras\u0131nda k\u00fcle d\u00f6nen konteyner i\u00e7erisine girerek e\u015fyalar\u0131n\u0131 kontrol eden i\u015f\u00e7iler, paralar\u0131n\u0131n ve projelerinin k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131. Y\u00fcklenici firman\u0131n yetkilisi, \u201c150 bin liram yand\u0131\u201d diyerek feryat etti.,Bir anda di\u011fer konteyner ve yemekhaneye s\u0131\u00e7rayan alevleri fark eden i\u015f\u00e7iler, kald\u0131klar\u0131 konteynerden e\u015fyalar\u0131n\u0131 almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere m\u00fcdahalesi sonucu yang\u0131n yar\u0131m saatte kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131., K\u0131sa s\u00fcreli gerginlik polisin araya girmesiyle yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Yang\u0131n sonras\u0131nda ise k\u00fcle d\u00f6nen konteynerin i\u00e7erisine girerek e\u015fyalar\u0131n\u0131 kontrol eden i\u015f\u00e7iler, paralar\u0131n\u0131 ve projelerinin k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131.,Elektrik konta\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen yang\u0131nda iki konteyner kullanmaz hale geldi, yemekhanede de maddi hasar olu\u015ftu. (\u0130HA),C\u00fczdanlar, kartlar ve binlerce lira.. \u0130n\u015faat i\u015f\u00e7ileri b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131