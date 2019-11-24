İnsanların yürümeye cesaret edemediği yollardan o çok rahatlıkla geçebiliyor

Trabzon'un Be\u015fikd\u00fcz\u00fc il\u00e7esinde ya\u015fayan Ferhat Aksoy ve arkada\u015f\u0131 Hasan Aksoy 4 y\u0131l \u00f6nce bir arazi arac\u0131 sat\u0131n alarak yaylalar\u0131 gezmeye ba\u015flad\u0131.,2 y\u0131l \u00f6nce insanlar\u0131n bile y\u00fcr\u00fcmeye cesaret edemedi\u011fi yollardan arazi arac\u0131 ile gitmek isteyen Aksoy arkada\u015flar, bir CJ-5 marka ara\u00e7 ald\u0131. Yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki \u00f6rneklerine bakarak bir arazi arac\u0131 tasarlamak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vayan iki arkada\u015f, yakla\u015f\u0131k 400 bin TL harcayarak "Hoyrat" ismini verdikleri arac\u0131 tamamlad\u0131.,Sosyal medyada payla\u015ft\u0131klar\u0131 videolarla fenomen haline gelen ve videolar\u0131 binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan izlenen ikili, Karadeniz\u2019in zor co\u011frafi \u015fartlar\u0131nda da\u011f, dere, tepe, ormanlar\u0131 dola\u015f\u0131yor. Yerden y\u00fcksekli\u011fi ile dikkat \u00e7eken arac\u0131n eksikliklerini gidererek uluslararas\u0131 yar\u0131\u015fmalara kat\u0131lmak isteyen ikili, T\u00fcrkiye\u2019yi en iyi derecede temsil etmek istediklerini dile getirdi.,Offroad sporuna kar\u015f\u0131 bir ilgisinin oldu\u011funu belirten Ferhat Aksoy, "Hoyrat" ismini verdiklerini ara\u00e7tan T\u00fcrkiye\u2019de birka\u00e7 tane oldu\u011funu ancak b\u00f6lgede bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Derenin denizle bulu\u015ftu\u011fu yerden yayladaki g\u00f6ze suyuna kadar "Hoyrat" ile \u00e7\u0131kabildiklerini dile getiren Aksoy, "F\u0131r\u0131nc\u0131l\u0131k mesle\u011fiyle u\u011fra\u015f\u0131yorum. Offroada kar\u015f\u0131 sevdam\u0131z var. \u0130lk offroad arac\u0131m\u0131 4 y\u0131l \u00f6nce alm\u0131\u015ft\u0131m. Yaylalarda gezme hastal\u0131\u011f\u0131m var. B\u00f6lgemiz zorlu ula\u015f\u0131m \u015fartlar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir b\u00f6lge. K\u00f6ylerde zaman zaman mahsur kalanlar oluyor, dolay\u0131s\u0131yla onlar\u0131n yard\u0131m\u0131na yeti\u015felim derken b\u00f6yle bir ara\u00e7 yapt\u0131k.","Arac\u0131m\u0131z\u0131 yaparken hedefimizi profesyonel anlamda yap\u0131lacak olan yar\u0131\u015flara da kat\u0131lmak olarak belirledik. Amac\u0131m\u0131z, derenin denizle bulu\u015ftu\u011fu yerde suya girerek yaylada suyun g\u00f6zesine kadar bu ara\u00e7la gitmek. Ba\u015fard\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\u015eimdi art\u0131k yar\u0131\u015flarda. \u00dclkemizi d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bu arac\u0131mla temsil ederek arac\u0131m\u0131z\u0131 Offroad\u2019ta tan\u0131tmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Arac\u0131m\u0131z\u0131 teknik olarak tamamlad\u0131k. ","\u015eimdi baz\u0131 ekipmanlar\u0131 tamamlay\u0131p yar\u0131\u015fmalara tam haz\u0131r hale getirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Arac\u0131m\u0131zdan T\u00fcrkiye\u2019de birka\u00e7 tane var ancak b\u00f6lgemizde yok. Bizim \u00f6rnek ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z model Avrupa\u2019daki offroad ara\u00e7lar\u0131. \u015eu an bunun gibisi yok gibi\u201d dedi. Takip\u00e7ilerin 2 y\u0131ld\u0131r bekledi\u011fi \u201cHoyrat\u201d art\u0131k sahnede\r\nArac\u0131 yakla\u015f\u0131k 400 bin TL masraf ederek bu hale getirdiklerini belirten Aksoy, ismini de Hoyrat koyduklar\u0131n\u0131 belirtti.,Aksoy, \u201cArac\u0131m\u0131za 350-400 bin TL civar\u0131nda masraf ettik. Ustam\u0131z Hasan Bey'le emek vererek 2 y\u0131ll\u0131k bir projeydi bu. Bizim i\u00e7in maddi de\u011ferinden ziyade manevi de\u011feri \u00e7ok \u00f6nemli. Arac\u0131m\u0131za 'Hoyrat' ismini takt\u0131k. Hoyrat y\u0131rt\u0131c\u0131, h\u0131rpalay\u0131c\u0131 demek. Herhalde ad\u0131n\u0131 da ta\u015f\u0131yor diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Kendisi de hoyrat. Hoyrat\u00e7a kullan\u0131yoruz. Profesyonel anlamda 3 tane arac\u0131m\u0131z var. K\u0131\u015f\u0131n hastalar\u0131n da imdad\u0131na yeti\u015fiyoruz. Bizi takip etmek isteyen arkada\u015flar\u0131m\u0131z Instagram Ferhat Aksoy offroad ve 02jilet hesaplar\u0131m\u0131zdan takip edebilirler\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n"Arac\u0131m\u0131zla \u00e7ok mutluyuz"\r\nB\u00fcy\u00fck u\u011fra\u015flar sonucu arac\u0131 istedikleri duruma getirdiklerini belirten Hasan Aksoy da, \u201cLakab\u0131m 02 jilet. Ferhat karde\u015fimizle beraber g\u00fczel bir projeye imza att\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 inan\u0131yoruz. Offroad\u2019\u0131 en iyi \u015fekilde y\u00f6remizde uygulamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Biz da\u011flarda mutlu oluyoruz. Arac\u0131m\u0131z bizi \u00e7ok mutlu etti. Bu bize CJ-5 olarak gelmi\u015fti. Sonradan bunu b\u00fcy\u00fcterek bu vaziyete getirdik. Bunu yaparken Avrupa\u2019daki ara\u00e7lara \u00f6zenerek yapt\u0131k. Ba\u015fard\u0131\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum. Biz art\u0131k asfaltta de\u011fil, dere i\u00e7lerinde, da\u011flarda, bay\u0131rda gidiyoruz. Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131lda bu projeyi ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Bu arazi arac\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in asfaltta pek s\u00fcrm\u00fcyoruz. Yard\u0131ma ihtiyac\u0131 olan mahsur kalanlar\u0131n da yard\u0131m\u0131na gidiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.