İnsanlık dramı! Savaştan kaçanların yaşam mücadelesi böyle görüntülendi...

7 \u00e7ocu\u011fu olan ve \u00f6l\u00fcmden korkan baba Ey\u00fcp Muhammed Almar, \u00e7ad\u0131rlar\u0131n g\u00fcvenli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cTatmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z zorluklar\u0131 tad\u0131yoruz. ,Kampta binden fazla aile ya\u015fam m\u00fccadelesi verirken aileler, Esad rejimi taraf\u0131ndan hedef al\u0131nd\u0131klar\u0131 i\u00e7in de korkuyor.,\u00d6te yandan kamptaki bir \u00e7ocu\u011fun \u00fczerinde bulunan T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 bask\u0131l\u0131 ti\u015f\u00f6rt dikkat \u00e7ekti. (\u0130HA),\u0130nsanl\u0131k dram\u0131! Sava\u015ftan ka\u00e7anlar\u0131n ya\u015fam m\u00fccadelesi b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi...,Suriye\u2019de devam eden i\u00e7 sava\u015ftan ka\u00e7an \u00e7o\u011fu m\u00fclteci, yard\u0131m kurulu\u015flar\u0131n\u0131n g\u00f6nderdi\u011fi \u00e7ad\u0131rlarda hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u0130,Evlerimizden olduk. B\u00fct\u00fcn evlerimiz yerle bir oldu. G\u00fcvenli de\u011fil hi\u00e7bir yer. ,T\u00fcrkiye ile aram\u0131zda 5 kilometre var sadece. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z m\u0131 ter\u00f6rist? Siz kime sald\u0131r\u0131yorsunuz? Nerede Birle\u015fmi\u015f Milletler, nerede insan haklar\u0131? Evlerini terk etmi\u015f insanlar \u00e7ad\u0131rlar kurdu burada.,\u00c7ad\u0131rlar bile g\u00fcvenli de\u011fil. Olmad\u0131 art\u0131k duvarlar\u0131 k\u0131r\u0131p T\u00fcrkiye ve Avrupa\u2019ya girece\u011fiz. Ba\u015fka yerimiz kalmad\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130dlib kentinden ka\u00e7an m\u00fclteciler de Sarmada k\u0131rsal\u0131nda kendi imkanlar\u0131yla yol kenar\u0131na \u00e7ad\u0131rlar kurdu. ,Kamptaki \u00e7ocuklar sava\u015fa ra\u011fmen g\u00fcl\u00fcp oynarken anneler ise yemek yapmak i\u00e7in \u00e7amurlu suda patatesleri temizlemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Kamp\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen \u0130hlas Haber Ajans\u0131, insanl\u0131k dram\u0131n\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.