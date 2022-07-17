İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Not bırakarak helallik istedi

B\u0131rak\u0131lan telefon numaras\u0131na mesaj atan \u00d6zt\u00fcrk, 'Para b\u0131rakman\u0131za gerek yoktu hakk\u0131m sonuna kadar helal olsun' dedi.,Bursa\u2019n\u0131n \u0130znik il\u00e7esi \u00c7amdibi Mahallesi\u2019ndeki bir meyve tarlas\u0131ndan \u015feftali alan ki\u015fi, 'Dayanamad\u0131k 1 kiloya yak\u0131n ald\u0131k helal edin' diyerek 20 lira b\u0131rakt\u0131.,Sabah tarlaya gelen Fatih \u00d6zt\u00fcrk, \u015feftalilerin kovas\u0131nda 'Dayanamad\u0131k 1 kiloya yak\u0131n ald\u0131k helal edin' notunu ve b\u0131rak\u0131lan 20 liray\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131r\u0131p kald\u0131.,Tarla sahibinin \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan akrabas\u0131 olan Emine teyze de telefonla arad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fiyle konu\u015farak 'helal olsun' dileklerini iletti.