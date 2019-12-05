Instagram'a sınır geliyor! O hesaplar kapatılacak

Facebook ile Instagram'dan \u00e7arp\u0131c\u0131 karar!,\u00c7ocuklar\u0131n internet ortam\u0131ndan k\u00f6t\u00fc bir \u015fekilde etkilendi\u011fi bu d\u00f6nemde, Instagram 13 ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 getirece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Uzun zamand\u0131r \u00e7ocuk kullan\u0131m\u0131 konusunda yetersiz denetlemeye sahip oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen sosyal medya platformu, \u00e7ocuk g\u00fcvenli\u011fi yasalar\u0131n\u0131 ihlal etmekle ele\u015ftiriliyordu.,Ortaya \u00e7\u0131kan yeni geli\u015fmelere g\u00f6re Facebook ile Instagram, 13 ya\u015f\u0131n\u0131n alt\u0131ndaki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n hesaplar\u0131n\u0131 kontrol edip, kilitlemek \u00fczere yeni \u00e7al\u0131\u015fanlar g\u00f6revlendirdi.,Yeni politika ile ilgili yay\u0131nlanan bir blog yaz\u0131s\u0131nda, ya\u015f bilgisinin sorulaca\u011f\u0131n\u0131 ve bunun do\u011frultusunda 13 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fcklerin platforma kay\u0131t yapt\u0131ramayacaklar\u0131 bilgisi verildi.,Bu politika ile birlikte uygulaman\u0131n, \u00c7ocuklar\u0131n \u00c7evirimi\u00e7i Gizlili\u011fini koruma Yasas\u0131'yla (COPPA) uyumlu hale getirilmesi planlan\u0131yor.,Instagram taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, kullan\u0131c\u0131lardan gelecek ya\u015f bilgisinin, kimseyle payla\u015f\u0131lmayaca\u011f\u0131 da a\u00e7\u0131kland\u0131.,Instagram ve Facebook bu karar\u0131n\u0131 ne zaman hayata ge\u00e7irecek ya da ge\u00e7irecek mi merak konusu....