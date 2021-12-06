Instagram'a yeni bir özellik daha geliyor

Instagram, d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan sosyal medya mecralar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda geliyor.\r\n\r\n\u015eirket hikayelerde kullan\u0131lmak \u00fczerine yeni bir \u00f6zellik geli\u015ftiriliyor. \r\n\r\nSon haberlere g\u00f6re bu \u00f6zelli\u011fin test s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. ,Art\u0131k at\u0131lan story'ler i\u00e7in be\u011feni imkan\u0131 olacak. Mesaj g\u00f6nder i\u015faretinin yan\u0131nda ufak bir kalp \u00e7\u0131kacak ve oradan be\u011feni at\u0131labilecek. \r\n\r\nBu \u00f6zellik hen\u00fcz s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da kullan\u0131c\u0131ya a\u00e7\u0131ld\u0131. \r\n\r\nT\u00fcrkiye'den de baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar \u00f6zelli\u011fe eri\u015fti\u011fini belirtti. ,\u015eirket ba\u011f\u0131ms\u0131z mesajla\u015fma uygulamas\u0131 Threads'i kapatma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131\r\n\r\nThreads daha \u00f6nce Direct'in yerine kullan\u0131ma gelmi\u015fti. \r\n\r\nThreads sadece yak\u0131n arkada\u015flarla etkile\u015fime izin veriyordu. \r\n\r\nAral\u0131k 2021 sonundan itibaren Threads kullan\u0131lamayacak.,Sosyal medya platform\u0131 Instagram uzun s\u00fcredir kullan\u0131c\u0131lar\u0131n talep etti\u011fi bir geli\u015ftirmeyi g\u00fcndemine alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u015eimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link payla\u015fabilmek i\u00e7in 10 binden fazla takip\u00e7iye sahip olmak gerekiyordu. \r\n\r\nArt\u0131k bu kural de\u011fi\u015fti. Hikayelerde sticker aras\u0131na gelen \u00f6zellikle link eklemek m\u00fcmk\u00fcn. Ancak bu \u00f6zellik halen s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da kullan\u0131c\u0131ya a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f durumda. Instagram'\u0131n k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde bu \u00f6zelli\u011fi daha fazla kullan\u0131c\u0131ya a\u00e7mas\u0131 bekleniyor. ,Instagram 30 saniyeden uzun videolar\u0131n tek par\u00e7a olarak hikayede payla\u015f\u0131lmas\u0131na izin vermiyordu.\r\n\r\n\u015eirketin bu g\u00fcncellemeyi g\u00fcndemine ald\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131ld\u0131.,Instagram, kullan\u0131c\u0131lara be\u011fenme say\u0131s\u0131n\u0131 gizleme imkan\u0131 tan\u0131yor. D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan sosyal medya platformlar\u0131ndan olan Instagram bu \u00f6zellikle sosyal medya bask\u0131s\u0131n\u0131 azaltmay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\n,Bu \u00f6zelli\u011fi aktifle\u015ftirmi\u015f olan kullan\u0131c\u0131lar bir takip\u00e7inin ad\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcp yan\u0131nda "di\u011ferleri" ifadesiyle kar\u015f\u0131la\u015facak. Instagram \u015fimdiye kadar kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ve x say\u0131da ki\u015fi be\u011fendi olarak payla\u015f\u0131mlar\u0131 g\u00f6steriyordu.\r\n\r\n,Instagram'\u0131n bu \u00f6zelli\u011fi 2019'dan beri baz\u0131 \u00fclkelerde test ediliyordu. \u015eimdi ise d\u00fcnya genelinde kullan\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Her g\u00fcn milyonlarca kullan\u0131c\u0131 Instagram'\u0131n hikaye b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden payla\u015f\u0131mlarda bulunuyor.\r\n\r\nPlatform hikayelere getirdi\u011fi yeni efektle kullan\u0131c\u0131lar\u0131n i\u015fini kolayla\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\n,Instagram'\u0131n yeni \u00f6zelli\u011fi caption ile hikayelere yaz\u0131 yazmak i\u00e7in konu\u015fman\u0131z yeterli olacak.\r\n\r\nYani uygulama otomatik olarak sizin s\u00f6ylediklerinizi yaz\u0131ya d\u00f6kecek.\r\n\r\n\u00d6zellik halen test a\u015famas\u0131nda. ABD'de s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da kullan\u0131c\u0131ya a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\nHen\u00fcz T\u00fcrkiye'deki kullan\u0131c\u0131lar caption \u00f6zelli\u011fini kullanam\u0131yor. \u00d6zelli\u011fin yak\u0131n zamanda T\u00fcrkiye'de de kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lmas\u0131 bekleniyor. NTV