Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan foto\u011fraf ve video payla\u015f\u0131m platformu Instagram yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde.,Instagram, QR kod \u00fczerinden Instagram hesaplar\u0131na ula\u015fma \u00f6zelli\u011fini hayata ge\u00e7irdi\u011fini duyurdu.,\u00d6zellikle i\u015fletme hesaplar\u0131 i\u00e7in geli\u015ftirilen \u00f6zellik sayesinde \u015firketler reklam panolar\u0131nda QR koda yer vererek kullan\u0131c\u0131lara ula\u015fabilecek.,Instagram QR kod \u00f6zelli\u011fini kullanmak i\u00e7in atman\u0131z gereken ad\u0131mlar ise \u015f\u00f6yle...,1- Instagram profil sayfan\u0131za gelin. \r\n\r\n2- Sayfan\u0131n sa\u011f \u00fcst k\u0131sm\u0131nda bulunan \u00fc\u00e7 \u00e7izgi ikonuna dokunun.,3- A\u00e7\u0131lan ekranda QR kodu se\u00e7ene\u011fine t\u0131klay\u0131n. \r\n\r\n4- Kar\u015f\u0131n\u0131za size \u00f6zel olarak olu\u015fturulan QR kodu \u00e7\u0131kacak.,Ba\u015fka bir kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan QR kodunu taramak i\u00e7in yapman\u0131z gerekenler ise \u015f\u00f6yle...,3- QR kodunu tara se\u00e7ene\u011fine t\u0131klay\u0131n. \r\n\r\n4- Di\u011fer hesab\u0131n QR kodunu okutun.,5- Bu i\u015flemin ard\u0131ndan arad\u0131\u011f\u0131n\u0131z Instagram hesab\u0131 kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kacak.