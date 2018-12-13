Instagram'da sesli mesaj devri

Foto\u011fraf ve video payla\u015f\u0131m sitesi Instagram, WhatsApp gibi anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamalar\u0131na rakip olmak i\u00e7in yeni bir \u00f6zelli\u011fi hayata ge\u00e7irdi. \r\n\r\n,Bu \u00f6zelli\u011fin ne kadar kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde g\u00f6rece\u011fiz.\r\n\r\n,D\u00fcn kullan\u0131lmaya ba\u015flanan \u00f6zellikle birlikte Instagram kullan\u0131c\u0131lar\u0131 art\u0131k birbirine sesli mesaj g\u00f6nderebilecek.\r\n\r\n,Bu yenilik ile birlikte Direct art\u0131k, kullan\u0131c\u0131lara Messenger ve WhatsApp ile neredeyse ayn\u0131 \u00f6zellikleri sunuyor. \r\n\r\n,Sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Instagram, yak\u0131n d\u00f6nemde DM'de yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcncelle\u015ftirmeler ile kullan\u0131c\u0131lardan tam not alm\u0131\u015ft\u0131. D\u00fcn yay\u0131nlanan bir g\u00fcncelleme ile uygulamaya sesli mesaj \u00f6zelli\u011fi de geldi\r\n