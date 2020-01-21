Instagram'dan flaş karar!

Pop\u00fcler foto\u011fraf ve video payla\u015f\u0131m platformu Instagram yeni bir de\u011fi\u015fiklik ile g\u00fcndemde. ,Facebook b\u00fcnyesinde yer alan Instagram, IGTV \u00f6zelli\u011fi hakk\u0131nda \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir karara imza att\u0131. Bak\u0131n Instagram IGTV`de nas\u0131l bir de\u011fi\u015fiklik olacak... ,Instagram taraf\u0131ndan 2018 y\u0131l\u0131nda b\u00fcy\u00fck umutlarla tan\u0131t\u0131lan IGTV`nin, video konusunda yeni bir \u00e7a\u011f ba\u015flatmas\u0131 bekleniyordu, ancak bu tam olarak beklendi\u011fi \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fmedi. ,Bunun neticesinde Instagram da IGTV`den beklentilerini yumu\u015fatmaya karar vermi\u015f olacak ki, \u015firket IGTV`yi "k\u0131smen" de olsa rafa kald\u0131rmaya haz\u0131rlan\u0131yor. ,Facebook s\u00f6zc\u00fcs\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, Instagram`da yak\u0131nda IGTV simgesi ana sayfa \u00fczerinden kald\u0131r\u0131lacak. Facebook taraf\u0131ndan IGTV`nin "\u00e7ok az" ki\u015fi taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 do\u011frulan\u0131rken, kullan\u0131c\u0131lar IGTV videolar\u0131n\u0131 IGTV butonu \u00fczerinden neredeyse hi\u00e7 izlemiyor. Kullan\u0131c\u0131lar bunun yerine Ke\u015ffet kanal\u0131 \u00fczerinden, kullan\u0131c\u0131 profilleri \u00fczerinden veya \u00f6zel IGTV uygulamas\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla IGTV videolar\u0131n\u0131 izliyor. ,Instagram`\u0131n IGTV i\u00e7in ilk revizesi bu de\u011fil. IGTV yay\u0131n hayat\u0131na ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda sadece dikey videolar yay\u0131nlan\u0131rken, sonradan gelen g\u00fcncelleme ile beraber yatay videolara ge\u00e7i\u015f yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Daha sonradan Instagram`\u0131n yan\u0131na ayr\u0131 bir uygulama olarak da ilave edilen IGTV, bakal\u0131m ileride nas\u0131l \u015fekillenecek. (Chip)