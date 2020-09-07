Instagram hikayeleri Facebook'a geliyor

Instagram'\u0131 b\u00fcnyesinde bulunduran Facebook yeni bir \u00f6zelli\u011fi test etmeye ba\u015flad\u0131. ,The Verge'de yer alan habere g\u00f6re, yeni \u00f6zellik sayesinde Facebook \u00fczerinden Instagram hikayeleri g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenebilecek. ,Hen\u00fcz test a\u015famas\u0131nda olan \u00f6zellik sonras\u0131 kaydedildi\u011fi platformun belli olmas\u0131 ad\u0131na hikayeler farkl\u0131 renklere ev sahipli\u011fi yapacak. ,Facebook\u2019a \u00f6zel olan hikayeler mavi, Instagram\u2019a \u00f6zel olan hikayeler pembe ve turuncu aras\u0131nda bir renk ge\u00e7i\u015fine sahip olacak. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde Facebook Messenger \u00fczerinden WhatsApp ve DM\u2019ler kontrol edilebilir hale gelmi\u015fti. ,KAYNAK: NTV