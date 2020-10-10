Instagram'ın yıldızı! Koca mavi gözleri meşhur etti

ABD\u2019nin Los Angeles \u015fehrinde alt\u0131 ayl\u0131k k\u00f6pek yavrusu Honeydew, koca mavi g\u00f6zlerinden dolay\u0131 sosyal medya y\u0131ld\u0131z\u0131 oldu. ,Sahibi Heather Bruegl (23), sevimli k\u00f6pe\u011fe birbirinden ilgin\u00e7 k\u0131yafetler giydiriyor ve tuhaf pozlar\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131yor. ,K\u00f6pek o kadar me\u015fhur oldu ki Heather sokakta y\u00fcr\u00fcrken s\u0131k s\u0131k durdurulup k\u00f6pe\u011fi hakk\u0131nda sorulara muhatap oluyor. Honeydew\u2019\u00fcn, 21 May\u0131s\u2019ta a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen Instagram hesab\u0131n\u0131n 192 bin takip\u00e7isi var. ,K\u00f6pe\u011fin, mavi g\u00f6zlerinin yan\u0131 s\u0131ra k\u00fcrk\u00fcn\u00fcn rengi de \u00e7ok ilgi \u00e7ekiyor. Ha\u015far\u0131 tabiat\u0131 da k\u00f6pe\u011fe bamba\u015fka bir sevimlilik kat\u0131yor. ,.