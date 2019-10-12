Instagram karanlık tema Android 10’a geliyor

Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde yer alan Instagram, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn iOS 13 kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrpriz yapm\u0131\u015f ve karanl\u0131k tema se\u00e7ene\u011fini kullan\u0131ma sunmu\u015ftu.\r\n,iOS 13\u2019te sistem geneline g\u00f6re karanl\u0131k veya ayd\u0131nl\u0131k olan bu se\u00e7ene\u011fin \u00e7ok yak\u0131nda Android kullan\u0131c\u0131lar\u0131na da sunulaca\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u015eimdilik sadece Android 10 kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunulacak olan bu \u00f6zelli\u011fin bir ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde gelmesi bekleniyor. Android 10\u2018dan daha d\u00fc\u015f\u00fck Android s\u00fcr\u00fcm\u00fc kullananlar i\u00e7in bu \u00f6zelli\u011fin kullan\u0131ma sunulup sunulmayaca\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n,Instagram\u2019\u0131n son beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc ile gelen bu \u00f6zelli\u011fin Eyl\u00fcl ay\u0131 bitmeden Play Store\u2019da yay\u0131nlanacak olan g\u00fcncelleme ile nihai s\u00fcr\u00fcme kavu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bakal\u0131m Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde yer alan Instagram bu \u00f6zelli\u011fi ne zaman Android kullan\u0131c\u0131lar\u0131 ile bulu\u015fturacak?\r\n,E\u011fer Android 10 kullan\u0131yorsan\u0131z; Instagram 116.0.0.0.23 alpha s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc buradan indirerek karanl\u0131k modu \u015fimdiden kullanmaya ba\u015flayabilirsiniz.\r\nAncak belirtti\u011fimiz gibi karanl\u0131k tema maalesef ki Android 10\u2019un alt\u0131ndaki s\u00fcr\u00fcmler ile \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor.\r\n