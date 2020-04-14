Instagram kullananlar dikkat! O özellik masaüstüne geliyor

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram internet taray\u0131c\u0131lar\u0131ndan direkt mesajlara ula\u015fma \u00f6zelli\u011fini t\u00fcm d\u00fcnyaya a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan Instagram yeni \u00f6zelli\u011fini duyurdu.,D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok payla\u015f\u0131m yap\u0131lan sosyal medya platformlar\u0131ndan Instagram'da direkt mesajlar sadece uygulama \u00fczerinden g\u00f6r\u00fclebiliyordu.,\u015eirket k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce internet taray\u0131c\u0131s\u0131ndan da direkt mesajlar\u0131n g\u00f6r\u00fclmesini s\u0131n\u0131rl\u0131 bir kitleye a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.,Instagram art\u0131k b\u00fct\u00fcn kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n taray\u0131c\u0131 \u00fczerinden direkt mesajlara eri\u015febilece\u011fini duyurdu.,Facebook CEO'su Mark Zuckerberg daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada mesajla\u015fmak isteyen kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u00f6n\u00fcndeki platform engelini kald\u0131rmak istedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.,Zuckerberg ama\u00e7lar\u0131n\u0131n \u015firketin b\u00fcnyesinde bulunan Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n birbirlerine mesaj g\u00f6nderebilecekleri bir sitem oldu\u011funu belirtmi\u015fti. (NTV)